Le 30 janvier, Samsung va frapper un grand coup avec le début de la commercialisation du Galaxy Z Trifold aux États-Unis. Un téléphone qui pourrait imposer un nouveau standard, avec sa dalle totalement dépliée de 10 pouces, et qui peut supporter 200 000 pliures.

Mais si l'intérêt sera sûrement au rendez-vous, on peut se demander combien de personnes consentiront à se l'offrir. Car, on découvre aujourd'hui le prix qui sera pratiqué de l'autre côté de l'Atlantique pour ce téléphone : 2 899 dollars !