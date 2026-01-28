Le smartphone pliant à trois écrans de Samsung est sur le point de sortir aux États-Unis. Et son prix va vous arracher les yeux des orbites !
Samsung a réussi à la fin de la dernière décennie à créer un tout nouveau marché avec ses étonnants (pour l'époque) smartphones pliants à deux écrans. Le géant sud-coréen récidive cette année avec cette fois un appareil pliant à trois écrans, le Samsung Galaxy Z Trifold, qui va arriver sur les étals des commerçants aux États-Unis. Mais attention, s'il vous intéressait, il ne faudrait pas lésiner sur la dépense !
Le Samsung Galaxy Z Trifold flirte avec les 3 000 dollars !
Le 30 janvier, Samsung va frapper un grand coup avec le début de la commercialisation du Galaxy Z Trifold aux États-Unis. Un téléphone qui pourrait imposer un nouveau standard, avec sa dalle totalement dépliée de 10 pouces, et qui peut supporter 200 000 pliures.
Mais si l'intérêt sera sûrement au rendez-vous, on peut se demander combien de personnes consentiront à se l'offrir. Car, on découvre aujourd'hui le prix qui sera pratiqué de l'autre côté de l'Atlantique pour ce téléphone : 2 899 dollars !
Le smartphone (presque) le plus cher de l'histoire
Un tarif qui sort complètement de l'ordinaire, et qui laisse derrière lui tous les smartphones, même les plus coûteux. Pour comparaison, un Galaxy Z Fold 7 coûte un millier de dollars moins cher outre-Atlantique, à savoir 1 899 dollars. Et même le tout premier smartphone pliant d'Apple qui arrive, l'iPhone Fold, dont on dit qu'il devrait exploser les chiffres, devrait être lancé à un prix environnant les 2 400 dollars.
Le seul modèle qui puisse à ce jour se comparer est l'autre smartphone à trois écrans existant sur le marché, le Huawei Mate XT. Il y a un an, Huawei avait ainsi parlé d'un lancement global, avec un tarif évoqué alors à 3 499 euros, même si la commercialisation n'a pas encore été effective. Et en Chine, il a été lancé pour sa version de base à 19 999 yuans, soit environ 2 400 euros.