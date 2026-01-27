C'est une ironie que seule la Tech peut nous offrir. Alors que le feuilleton du rachat forcé de TikTok semblait enfin clos, l'application traverse sa pire zone de turbulences. Depuis dimanche, des millions d'Américains se retrouvent face à des écrans noirs, des vidéos qui ne chargent pas ou, pire, un fil « Pour Toi » totalement incohérent. La panne ne touche pas seulement les visionnages, mais empêche également les créateurs de publier. Pour comprendre ce chaos, il ne faut pas regarder les câbles, mais plutôt les nouveaux propriétaires.