« Au moment où Meta a commercialisé conjointement des lunettes intelligentes avec EssilorLuxottica vers 2021, les deux parties avaient accumulé des années de connaissances directes, approfondies et de plus en plus détaillées sur la technologie des lunettes intelligentes de Solos », indique la plainte. Les lunettes de Solos proposent des fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées telles que la traduction et l'intégration de ChatGPT. Mais elles sont bien moins populaires que celles de Meta.