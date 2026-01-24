Pour comprendre cette décision, il faut arrêter de regarder Vimeo comme un produit et commencer à le voir comme une ligne comptable. Bending Spoons, que Bloomberg qualifiait cruellement de « capitaux-risqueurs à la cool », applique ici une recette qui a fait ses preuves sur leurs précédentes victimes. Le mode opératoire est toujours identique : racheter une marque tech en perte de vitesse, virer le personnel qui coûte cher (les ingénieurs, les créatifs), et augmenter les prix pour les utilisateurs captifs.

Ceux qui ont suivi les dossiers Evernote et WeTransfer ont une impression de déjà-vu. Lors du rachat de WeTransfer, 75% des effectifs avaient pris la porte, et son créateur avait finalement quitté le navire pour créer un service concurrent. Pour l'application Filmic, c'était tout le personnel. En agissant ainsi avec Vimeo, l'entreprise italienne confirme qu'elle n'a aucune intention de développer la plateforme ou de lancer de nouvelles fonctionnalités. L'objectif est de transformer un service vivant en une « vache à lait » automatisée, gérée par une équipe squelettique, tant que les abonnés oublient de se désinscrire.