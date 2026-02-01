Aux annonceurs, Apple indique que le format publicitaire restera identique, quelle que soit sa position. Il s’appuiera sur une page produit par défaut ou une page produit personnalisée, avec la possibilité d’intégrer un lien optionnel. Les annonces seront diffusées soit dans l’emplacement déjà existant, en tête des résultats de recherche, soit plus bas dans la liste des résultats, le système déterminant seul l'agencement des publicités.

« La facturation demeurera inchangée et reposera sur le modèle tarifaire choisi par l’annonceur, au coût par clic ou au coût par installation », peut-on lire sur la page Ads Apple.