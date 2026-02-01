La boutique App Store d'Apple affiche déjà certaines « publicités », sous la forme d'annonces mises en avant par le géant américain au sommet des résultats de recherche. Et c'est loin d'être fini…
En effet, Apple ne s'en cache pas, le nombre de publicités dans les résultats de recherche de l'AppStore va augmenter, et ce dans quelques semaines seulement. La recherche constitue le principal moyen pour les utilisateurs de découvrir et de télécharger des applications sur l’AppStore, et selon Apple, près de 65% des téléchargements interviennent à la suite directe d’une requête.
Les pubs en force sur l'App Store dès mars prochain
Aussi, afin d’offrir davantage d’opportunités aux annonceurs pour générer des téléchargements depuis les résultats de recherche, Apple Ads prévoit d’introduire de nouveaux formats publicitaires au sein des requêtes de recherche. « Le 3 mars 2026, Apple commencera à diffuser des publicités supplémentaires dans les résultats de recherche de l’App Store » a indiqué le géant américain.
Il est également précisé que les nouvelles publicités vont d'abord être déployées au Royaume-Uni, avant de toucher le Japon, tandis que le reste du monde devrait être servi d'ici la fin du mois de mars.
De multiples emplacements publicitaires, en plus de celui existant
Concrètement, pour chaque recherche, Apple précise que le système pourra afficher de « multiples emplacements publicitaires », incluant bien sûr celui déjà existant qui s'affiche en tête de liste. Pour l'utilisateur, cela signifie davantage d'applications sponsorisées qui viendront s'intercaler dans les résultats de recherche.
Aux annonceurs, Apple indique que le format publicitaire restera identique, quelle que soit sa position. Il s’appuiera sur une page produit par défaut ou une page produit personnalisée, avec la possibilité d’intégrer un lien optionnel. Les annonces seront diffusées soit dans l’emplacement déjà existant, en tête des résultats de recherche, soit plus bas dans la liste des résultats, le système déterminant seul l'agencement des publicités.
« La facturation demeurera inchangée et reposera sur le modèle tarifaire choisi par l’annonceur, au coût par clic ou au coût par installation », peut-on lire sur la page Ads Apple.
Apple précise que cette nouvelle gestion de publicités sur l'App Store sera visible sur les iPhone (iOS 26.2) ainsi que sur les iPad (iPadOS 26.2). Pour Apple, cette évolution représente un important levier de monétisation supplémentaire, susceptible de générer des revenus conséquents, quitte à introduire davantage de publicité au détriment de la lisibilité et du confort de l’expérience utilisateur.
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances