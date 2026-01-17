Cette discrétion retrouvée n'est pas un simple ajustement esthétique de la part des équipes de Tim Cook. C'est une stratégie froidement calculée pour soutenir une croissance à deux chiffres de la division Services. Sous l'administration de Donald Trump, Apple doit prouver sa solidité financière malgré les fortes pressions économiques. Le segment Services affiche une marge insolente de 75%, bien loin des contraintes physiques du matériel. En camouflant les publicités, Apple mise sur la confusion des usagers pour générer mécaniquement plus de revenus. Cela rappelle étrangement les méthodes des géants du web que la marque aimait autrefois critiquer.​

Ce choix du « dark pattern » montre que l'expérience utilisateur s'efface devant les objectifs boursiers de 2026. La simplicité n'est plus un cadeau fait au client, mais un piège tendu au consommateur pressé. Apple ne cherche plus à convaincre par la qualité, elle cherche à capturer l'attention par l'omission. L'esthétique minimaliste, autrefois synonyme de pureté, devient l'alliée privilégiée d'un marketing de plus en plus agressif. Même les bastions de l'ergonomie ne résistent plus à la pression de la rentabilité perpétuelle. Pendant ce temps, l'Europe surveille de près si ces pratiques respectent les règles du Digital Markets Act. La firme doit naviguer entre ses promesses de transparence et ses besoins de financement massifs.