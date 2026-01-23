Une grosse batterie dans un smartphone pliable, voilà ce que prévoirait Honor pour son nouveau Magic V6. Le fabricant chinois compterait bien mettre les bouchées doubles pour présenter son meilleur smartphone au MWC, mais surtout, le meilleur smartphone pliable.
Honor a confirmé sa présence au Mobile World Congress 2026, qui se tiendra du 2 au 5 mars à Barcelone. Le constructeur chinois a d'ores et déjà annoncé qu'il y dévoilerait son Robot Phone ainsi que le Magic V6, son prochain smartphone pliable. Le smartphone sortirait cette année bien plus tôt que le Magic V5 présenté l'été dernier.
Une batterie de 7000 mAh certifiée
Selon une capture d'écran partagée par le leaker Experience More, la batterie du Magic V6 aurait obtenu sa certification auprès de l'autorité chinoise 3C.
La version haut de gamme embarquerait une batterie double cellule d'une capacité nominale de 7 000 mAh, soit environ 7 150 mAh en capacité typique. C'est plus de 1 000 mAh de plus que le modèle précédent. Les autres déclinaisons se contenteraient d'une batterie de 6 850 mAh.
Caractéristiques techniques potentielles
D'après le leaker DigitalChatStation sur Weibo, le Magic V6 ferait partie des premiers pliables à intégrer le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Côté photo, on parle d'un capteur principal de 200 mégapixels.
- Excellents écrans
- Honor AI + Gemini parfaitement intégrés
- Qualité de construction et finesse
Malgré cette batterie plus conséquente, l'appareil serait paradoxalement plus fin et plus léger que le V5, qui affiche 9 mm une fois replié, 4,2 mm déplié, pour 222 grammes sur la balance.
Une concurrence serrée avec Oppo
Le Magic V6 devrait affronter le très attendu Oppo Find N6, sensiblement à la même période. Niveau caractéristiques, les configurations seraient très similaires sur les deux appareils. Le Find N6 embarquerait également un Snapdragon 8 Elite Gen 5, ainsi qu'un appareil photo à trois capteurs.
La configuration de cet appareil photo se composerait d'un capteur de 200 Mpx, d'un ultra-grand-angle de 50 Mpx et d'un téléobjectif de 50 Mpx. Avec ceci, une batterie dépassant les 6000 mAh, sans plus d'informations pour l'instant. Ces informations restent encore à l'état de rumeurs et devront être confirmées, certainement au MWC.