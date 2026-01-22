Annoncé pour la première fois en 2012, le NexPhone ouvre enfin les précommandes. Avec un prix annoncé de 549 dollars, smartphone est capable de faire tourner trois systèmes d'exploitation et de se transformer en PC. Mais la production ne débutera que fin 2026.
14 ans plus tard, le projet NexPhone refait surface. Nex Computer, la société derrière les coques laptop NexDock, lance les précommandes de son smartphone tri-OS. L'appareil devait initialement embarquer Ubuntu Phone, mais l'échec de l'OS mobile de Canonical en 2017 a contraint les concepteurs à revoir leur copie.
Un smartphone qui jongle entre plusieurs OS
Le concept de convergence n'est pas nouveau. Canonical avait tenté l'expérience avec Ubuntu for Android dès 2012, permettant de transformer un smartphone en PC complet une fois connecté à un écran externe. Microsoft a également exploré cette voie avec Continuum sur Windows 10 Mobile, une fonctionnalité qui ajustait automatiquement l'interface selon les périphériques connectés. Motorola avait même commercialisé l'Atrix dès 2011, un smartphone se glissant dans un Lapdock pour offrir une expérience bureau. Tous ces projets ont disparu, mais Samsung a poursuivi avec DeX et son mode de bureau qui continue d'évoluer avec OneUI 8.
Le NexPhone 2026 embarque Android 16 comme système principal, avec un mode bureau natif pour la convergence. Debian Linux fonctionne en parallèle, sous forme d'application avec accélération GPU. Lorsque le smartphone se connecte à un écran externe via USB-C, Debian bascule en interface de bureau complète. L'utilisateur peut alors profiter d'un environnement Linux sur le moniteur pendant que le téléphone reste pleinement fonctionnel sous Android.
Windows 11 ARM est également de la partie, mais nécessite un redémarrage. Le système affiche une interface personnalisée sur l'écran du téléphone, puis déploie le bureau Windows classique une fois branché à un écran externe.
Cette configuration multi-OS repose sur le processeur Qualcomm QCM6490, une puce de 2021 initialement destinée aux objets connectés. Ce SoC intègre 8 cœurs (1 Cortex-A78 à 2,7 GHz, 3 Cortex-A78 à 2,4 GHz et 4 Cortex-A55 à 1,9 GHz), basés sur l'architecture Snapdragon 778G. Nex Computer explique que ce SoC est nativement compatible avec les trois systèmes. Cela expliquerait donc pourquoi l'appareil n'embarque pas une puce plus récente.
Des performances limitées et une disponibilité lointaine
Au niveau des caractéristiques techniques, le NexPhone embarque 12 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible par carte microSD, et un écran LCD de 6,58 pouces affichant 1080 x 2403 pixels avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. La partie photo repose sur un capteur principal de 64 MP (Sony IMX787) et un ultra grand-angle de 13 MP (Samsung S5K3L6XX), complétés par une caméra frontale de 10 MP.
Le prix de 549 dollars peut sembler raisonnable pour un appareil de niche. Mais comme beaucoup de projets initiaux, la société demande un acompte remboursable de 199 dollars, alors que la production ne commencera qu'au second semestre 2026. Et puis les performances du QCM6490 apparaîtront encore plus datées dans plusieurs mois, face à des puces comme le Snapdragon 8 Gen 4 ou les futurs MediaTek Dimensity.