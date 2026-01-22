Le concept de convergence n'est pas nouveau. Canonical avait tenté l'expérience avec Ubuntu for Android dès 2012, permettant de transformer un smartphone en PC complet une fois connecté à un écran externe. Microsoft a également exploré cette voie avec Continuum sur Windows 10 Mobile, une fonctionnalité qui ajustait automatiquement l'interface selon les périphériques connectés. Motorola avait même commercialisé l'Atrix dès 2011, un smartphone se glissant dans un Lapdock pour offrir une expérience bureau. Tous ces projets ont disparu, mais Samsung a poursuivi avec DeX et son mode de bureau qui continue d'évoluer avec OneUI 8.

Le NexPhone 2026 embarque Android 16 comme système principal, avec un mode bureau natif pour la convergence. Debian Linux fonctionne en parallèle, sous forme d'application avec accélération GPU. Lorsque le smartphone se connecte à un écran externe via USB-C, Debian bascule en interface de bureau complète. L'utilisateur peut alors profiter d'un environnement Linux sur le moniteur pendant que le téléphone reste pleinement fonctionnel sous Android.