Une startup texane lance un smartphone à 999 dollars lequel promet non seulement de couper tout lien avec Google mais aussi d'offrir un contrôle total sur la vie privée grâce à des interrupteurs physiques pour désactiver capteurs et connectivité.
La société Hiroh, basée au Texas, ouvre les précommandes de son premier smartphone aux États-Unis. Le Hiroh Phone entend concurrencer directement les terminaux des géants du secteur. D'ailleurs sur son site officiel, le fabricant n'hésite pas à comparer son appareil au Galaxy S25 Plus de Samsung. Les ambitions sont claires : proposer une option viable pour ceux qui refusent la collecte de données des smartphones les plus populaires. Le prix de lancement est fixé à 999 dollars, avec une disponibilité prévue pour février 2026. Les précommandes démarrent à 99 dollars.
Un système d'exploitation débarrassé de Google
Le Hiroh Phone fonctionne sous e/OS. Basé sur l'Android Open Source Project (AOSP) et LineageOS, ce fork remplace tous les services Google par des alternatives open source via microG. On y retrouve App Lounge pour télécharger des applications et le moteur de recherche Murena Find et ses fonctionnalités de protection avancée de la vie privée.
e/OS devrait profiter des travaux de LibrePhone, dont la mission, récemment annoncée par la Free Software Foundation, est d'éliminer tous les blobs propriétaires présents dans les distributions Android alternatives comme LineageOS ou e/OS. Le projet vise à remplacer chaque composant fermé par du code libre, du firmware jusqu'aux pilotes matériels.
Mais au-delà du système d'exploitation, l'entreprise Hiroh est allée un peu plus loin avec l'ajout d'interrupteurs physiques.
Des interrupteurs matériels pour un contrôle total
En plus d'un lecteur d'empreintes digitales, le Hiroh Phone intègre deux interrupteurs physiques distincts sur sa coque. Le premier coupe instantanément l'accès à la caméra et aux microphones. Le second interrupteur désactive simultanément le GPS, le Wi-Fi et le Bluetooth d'une simple pression. Si l'utilisateur entre dans un lieu sensible, aucun processus système ou logiciel malveillant ne peut contourner cette désactivation physique.
Côté configuration technique, le smartphone embarque un processeur MediaTek Dimensity 8300 octocore. En comparaison, avec son architecture Oryon propriétaire (8 cœurs jusqu'à 4,32 GHz), le Snapdragon 8 Elite, embarqué au sein des Samsung Galaxy S25 Plus, affiche des performances deux fois supérieures au Dimensity 8300 dans les benchmarks AnTuTu et 3DMark. Le SoC s'accompagne de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La capacité peut être étendue via une carte microSD chiffrée jusqu'à 2 To. L'écran AMOLED de 6,7 pouces affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le bloc photo se compose de trois modules avec un capteur principal de 108 mégapixels, complété par des objectifs de 13 et 2 mégapixels. La caméra frontale atteint de son côté 32 mégapixels. On y retrouve enfin une batterie de 5 000 mAh.