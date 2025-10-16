Le Hiroh Phone fonctionne sous e/OS. Basé sur l'Android Open Source Project (AOSP) et LineageOS, ce fork remplace tous les services Google par des alternatives open source via microG. On y retrouve App Lounge pour télécharger des applications et le moteur de recherche Murena Find et ses fonctionnalités de protection avancée de la vie privée.

e/OS devrait profiter des travaux de LibrePhone, dont la mission, récemment annoncée par la Free Software Foundation, est d'éliminer tous les blobs propriétaires présents dans les distributions Android alternatives comme LineageOS ou e/OS. Le projet vise à remplacer chaque composant fermé par du code libre, du firmware jusqu'aux pilotes matériels.

Mais au-delà du système d'exploitation, l'entreprise Hiroh est allée un peu plus loin avec l'ajout d'interrupteurs physiques.