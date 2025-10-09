Avec LibrePhone, l'idée n'est pas de tout développer de zéro mais plutôt d'être pragmatique : le projet prévoit d'utiliser Android comme base, puis de procéder à l'ingénierie inverse de tous les composants propriétaires. S'il existe différents forks d'Android particulièrement centrés sur la vie privée, comme PostmarketOS, GrapheneOS ou /e/OS, ces derniers conservent encore des éléments propriétaires pour assurer la compatibilité matérielle.

L'objectif est donc d'éliminer le firmware propriétaire, le principal obstacle pour obtenir un smartphone vraiment libre. Les développeurs comptent faire du reverse-engineering sur les pilotes fermés et remplacer tous les composants non-libres. Il s'agit d'une tâche titanesque et jusqu'à présent, personne ne s'y est attelée. Un dépôt GitHub LibrePhone existe déjà, miroir de PostmarketOS, suggérant donc une collaboration avec cette distribution Linux mobile.

Rob Savoye souligne l'importance de cette initiative : "L'informatique mobile étant désormais si omniprésente, nous sommes très enthousiastes concernant LibrePhone et pensons qu'il a le potentiel d'apporter la liberté logicielle à beaucoup plus d'utilisateurs à travers le monde". La FSF conserve donc son approche historique sur la liberté logicielle, même si l'organisation a déjà tenté de développer un "système d'exploitation de téléphone gratuit" en 2017, un projet finalement abandonné.