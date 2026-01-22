Netatmo tourne clairement une page. Avec le Thermostat ORIGINAL, la marque ne se contente pas de rafraîchir un produit existant, mais elle repense toute son approche du chauffage autour d'un nouvel écosystème articulé autour d'un Thermo Hub, d'une application unifiée et de scénarios pilotables directement depuis l'écran. Dans le même mouvement, Netatmo dévoile aussi une nouvelle caméra extérieure, fidèle à sa silhouette iconique, mais bien plus ambitieuse techniquement, notamment sur la connectivité et le traitement vidéo local.

Thermostat ORIGINAL : sobriété assumée et ticket d'entrée sous les 140€

Le nouveau Thermostat ORIGINAL joue la carte du « moins, mais mieux ». Le design d'abord : un boîtier blanc minimaliste, pensé pour disparaître dans l'intérieur avec un écran LED tactile qui n'affiche que l'essentiel et se met automatiquement en veille pour économiser l'énergie. Netatmo annonce jusqu'à deux ans d'autonomie, un point clé pour un produit destiné à rester en place sur la durée.

Le virage 2026 est aussi écologique. Le thermostat est fabriqué à partir de 65% de plastiques recyclés, livré dans des emballages 100% recyclés, sans plastique à usage unique. La marque met également en avant une chaîne de production européenne, avec une R&D en France et une fabrication dans les usines du groupe Legrand en Italie (Bticino), pour renforcer la fiabilité et la maîtrise industrielle.