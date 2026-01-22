La filiale de Legrand aborde 2026 avec deux nouveautés importantes pour la maison connectée : un nouveau thermostat intelligent, destiné à remplacer un modèle devenu emblématique, et une caméra extérieure de nouvelle génération. La marque entend moderniser ses fondamentaux sans renier son ADN.
Netatmo tourne clairement une page. Avec le Thermostat ORIGINAL, la marque ne se contente pas de rafraîchir un produit existant, mais elle repense toute son approche du chauffage autour d'un nouvel écosystème articulé autour d'un Thermo Hub, d'une application unifiée et de scénarios pilotables directement depuis l'écran. Dans le même mouvement, Netatmo dévoile aussi une nouvelle caméra extérieure, fidèle à sa silhouette iconique, mais bien plus ambitieuse techniquement, notamment sur la connectivité et le traitement vidéo local.
Thermostat ORIGINAL : sobriété assumée et ticket d'entrée sous les 140€
Le nouveau Thermostat ORIGINAL joue la carte du « moins, mais mieux ». Le design d'abord : un boîtier blanc minimaliste, pensé pour disparaître dans l'intérieur avec un écran LED tactile qui n'affiche que l'essentiel et se met automatiquement en veille pour économiser l'énergie. Netatmo annonce jusqu'à deux ans d'autonomie, un point clé pour un produit destiné à rester en place sur la durée.
Le virage 2026 est aussi écologique. Le thermostat est fabriqué à partir de 65% de plastiques recyclés, livré dans des emballages 100% recyclés, sans plastique à usage unique. La marque met également en avant une chaîne de production européenne, avec une R&D en France et une fabrication dans les usines du groupe Legrand en Italie (Bticino), pour renforcer la fiabilité et la maîtrise industrielle.
Côté prix, Netatmo devient plus compétitif. Le Thermostat ORIGINAL est en effet accessible à partir de 139,99€, selon les configurations filaires ou sans fil, avec une distribution largement ouverte, notamment via Amazon sur certaines versions. Des accessoires complètent l'offre (récepteur sans fil, support à poser, plaque murale), et un bonus de reprise d'environ 40€ est prévu pour les clients qui renvoient leur ancien thermostat, avec reconditionnement à la clé.
Signalons pour eux que l'ancien matériel Netatmo (robinets thermostatiques notamment) ne sera pas compatible avec ce nouveau thermostat qui exploite des protocoles plus récents et ouverts (Matter et Zigbee). Enfin, pas de régulation modulante pour ce nouveau thermostat. Dans un premier temps, il faudra se contenter d'un contact sec (on ou off), la configuration la plus répandue sur les chaudières du marché français.
Un thermostat qui veut piloter le quotidien, pas seulement le chauffage
Sur le fond, Netatmo ne change pas de discours. La programmation reste le cœur de l'efficacité énergétique, avec jusqu'à 250€ d'économies annuelles avancées. Mais l'expérience 2026 se veut plus lisible et plus proactive. L'utilisateur bénéficie d'un assistant de planification, de plannings interchangeables (semaine classique, télétravail, etc.) et d'un suivi énergétique plus pédagogique, avec des bilans mensuels et des comparaisons pour comprendre ce qui a réellement impacté la consommation.
Deux fonctions illustrent bien cette montée en gamme. D'abord Eco-Assist, basé sur la géolocalisation, qui alerte l'utilisateur lorsqu'il quitte le domicile sans ajuster le chauffage (une incitation plutôt qu'une coupure automatique). Ensuite, une intelligence de confort qui modélise le logement sur les deux premières semaines d'utilisation, croise les données météo (et de votre station externe si vous possédez une station Netatmo) et affine progressivement la régulation pour limiter les variations de température. Le système peut même anticiper le chauffage avant l'heure de retour, en fonction de l'inertie thermique du logement évaluée précisément par l'algorithme pendant les premières semaines d'utilisation.
La nouveauté la plus visible reste cependant l'écran du thermostat, avec deux boutons personnalisables (par exemple « Départ » et « Arrivée ») capables de déclencher, en un geste, des scénarios plus larges : chauffage, éclairage, volets roulants… via l'écosystème Legrand Home + Control. En coulisses, le nouveau Thermo Hub joue le rôle de chef d'orchestre : architecture modulaire, gestion mono ou multizone, et compatibilité Matter pour s'intégrer aussi bien à Apple Home qu'à Google Home, Alexa, SmartThings ou Home Assistant.
Pour compléter son écosystème chauffage, Netatmo lancera aussi la tête thermostatique ORIGINAL en septembre (à partir de 59,99€). Compatible avec la plupart des radiateurs à eau chaude, elle reprend les codes esthétiques de la gamme : un design blanc épuré et un affichage volontairement discret, pensé pour se fondre dans tous les intérieurs. L’objectif est de piloter la température pièce par pièce sans complexité inutile. L’écran LED n’affiche que l’essentiel avant de s’éteindre automatiquement afin de limiter la consommation. Netatmo insiste également sur la durabilité du produit, avec une interface adaptable (notamment le sens d’affichage) pour s’ajuster aux contraintes d’installation, sans sacrifier lisibilité ni sobriété.
Caméra extérieure ORIGINAL : plus nette, mieux connectée, toujours sans cloud
Sur le volet sécurité, Netatmo conserve ce qui fait sa signature visuelle. La nouvelle caméra extérieure reprend la silhouette connue (caméra, projecteur et sirène selon les configurations) pour rester cohérente avec les installations existantes. Mais sous le capot, les évolutions sont bien réelles.
Premier progrès notable : la connectivité. Netatmo intègre une double antenne Wi-Fi compatible 2,4 GHz et 5 GHz, avec une logique MIMO permettant des échanges simultanés. L'objectif est clair : stabiliser le flux vidéo, améliorer la portée et réduire les décrochages, un point souvent critique sur les caméras extérieures.
Deuxième axe : la vidéo. La caméra passe en 2K HDR grâce à un nouveau capteur (Sony est cité), avec un champ de vision élargi à 130°. Cette montée en définition sert directement les algorithmes maison de détection (personnes, véhicules, animaux), qui continuent de fonctionner en local, sans cloud, un marqueur fort de Netatmo sur le terrain de la confidentialité.
La caméra s'intègre naturellement à l'écosystème existant, notamment avec la caméra intérieure Advance et les produits Legrand/Bticino. Pour compléter l'ensemble, Netatmo prévoit également le lancement d'un projecteur extérieur assorti, avec réglages fins (luminosité, durée, sensibilité) et modes automatiques ou manuels, attendu pour l'été à 249,99€ et disponible en deux finitions, noire ou blanche.