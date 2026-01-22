Cela fait plusieurs années que Google travaille sur un mystérieux « Mode Transit ». Quelques lignes de code permettent aujourd'hui d'en savoir plus sur son fonctionnement.
Sur Android, on connaissait déjà l'existence d'un mode Bureau natif ou encore, d'un mode Sombre forcé, mais il semblerait que l'on ne soit pas au bout de nos surprises. Google prépare, en effet, depuis 2018 un Mode Transit, qui pourrait optimiser les réglages de votre smartphone lors de vos déplacements quotidiens. De nouveaux éléments permettent enfin d'en savoir plus sur la question.
Une analyse complète des déplacements de l'utilisateur
En analysant les dernières versions d'Android, l'équipe d'Android Authority est tombée sur des animations et des lignes de texte qui révèlent quelques informations sur le mode Transit, en préparation depuis plus de 7 ans. À quoi servira cette nouveauté ? Il sera notamment possible d' « optimiser votre expérience de transport en commun grâce à des mises à jour en temps réel sur votre écran d'accueil et votre écran de verrouillage ». Les utilisateurs pourront aussi recevoir des alertes chez eux ou au bureau.
Le texte dévoile également qu'il faudra configurer le Mode Transit pour pouvoir l'utiliser. La fonctionnalité nécessitera notamment que l'utilisateur confirme ses lieux de résidence et de travail, active sa localisation et règle les « paramètres de localisation en arrière-plan de Google Maps sur « Toujours autoriser » et « Utiliser la localisation précise ». »
L'historique de voyage pourra aussi être activé en continu afin que le mode Transit étudie les déplacements et habitudes de l'utilisateur.
Des réglages automatiques pour simplifier les trajets ?
Le Mode Transit enverra, a priori, des « mises à jour proactives sur les heures de départ, les retards et les itinéraires alternatifs ». Il modifiera également certains paramètres automatiquement : on peut, en effet, lire qu'il sera possible de « régler le volume et (d')activer le Bluetooth pendant vos trajets quotidiens » ou de « régler les paramètres de volume lorsque vous êtes dans les transports en commun. »
Une autre information qui a son importance : le fameux mode sera accessible via les paramètres rapides d'Android, accessibles en faisant glisser votre doigt deux fois du haut vers le bas de l'écran de votre téléphone. Impossible de savoir, à ce stade, si d'autres fonctionnalités sont prévues.
Pour l'heure, le Mode Transit reste encore très mystérieux et on ne sait pas encore quand il sera disponible. Il faudra donc garder l'œil ouvert pour en apprendre plus sur cette nouvelle fonctionnalité.