En analysant les dernières versions d'Android, l'équipe d'Android Authority est tombée sur des animations et des lignes de texte qui révèlent quelques informations sur le mode Transit, en préparation depuis plus de 7 ans. À quoi servira cette nouveauté ? Il sera notamment possible d' « optimiser votre expérience de transport en commun grâce à des mises à jour en temps réel sur votre écran d'accueil et votre écran de verrouillage ». Les utilisateurs pourront aussi recevoir des alertes chez eux ou au bureau.