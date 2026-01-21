Les captures d'écran pour partager des conversations, c'est fini : Google Chat permet enfin le transfert des messages entre collaborateurs.
Soucieux de plaire à ses utilisateurs, Google Chat s'est pas mal amélioré ces temps-ci, avec l'arrivée de la planification des messages, la fluidification des échanges avec Google Meet ou encore la refonte de l'interface web. L'équipe vient d'annoncer l'arrivée d'une autre fonctionnalité qui manquait cruellement à l'application.
Le transfert des messages arrive dans Google Chat
Auparavant, quand on voulait partager des messages dans Google Chat, il fallait passer en mode système D et faire des captures d'écran ou des copier-coller. Mais tout cela est bientôt terminé car Google a enfin entendu les suppliques de ses utilisateurs : le géant de la Tech vient d'annoncer qu'il allait permettre le transfert des messages dans Google Chat.
Pour utiliser cette option, il faudra cliquer sur « Transférer le message » dans la liste d'actions et sélectionner une conversation cible. Pour l'heure, la fonctionnalité reste assez limitée : il est uniquement possible de « transférer des messages de conversations avec des personnes extérieures à leur organisation vers des conversations exclusivement avec des personnes appartenant à leur organisation. »
Confidentialité oblige, Google ne permet pas aux utilisateurs d'envoyer une discussion interne à un destinataire externe. Impossible non plus de partager les messages de personnes extérieures dans une conversation où se trouvent d'autres organisations.
Une amélioration bientôt disponible globalement
En déployant cette nouvelle fonctionnalité, Google espère simplifier la collaboration au sein de sa messagerie. Le géant souhaite notamment accélérer le partage d'informations et permettre aux utilisateurs de cerner immédiatement leur contexte : « les messages transférés affichent instantanément l’expéditeur d’origine, la source et les pièces jointes ». Les échanges transférés bénéficieront notamment d'une visibilité accrue et pourront être « transférés vers le flux de conversation principal. »
- Intégration fluide avec Google Workspace
- Gestion efficace des discussions de groupe
- Fonctionnalités avancées pour les entreprises
Cette avancée sera disponible pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de clients Google Workspace, d'abonnés Google Workspace Individual ou de personnes disposant uniquement d'un compte Google personnel. La mise à jour a démarré hier pour les domaines à déploiement rapide et devrait prendre une quinzaine de jours pour être effective. Les autres domaines devront, quant à eux, patienter jusqu'au 14 février.