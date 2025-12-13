Alors que Gmail proposait cette option depuis des années, l'application de messagerie instantanée de la firme de Mountain View rattrape son retard technologique. Cette mise à jour, déployée dès maintenant pour certains et finalisée d'ici la mi-janvier 2026, promet d'améliorer la gestion de nos conversations professionnelles et personnelles.
C’était l’une des fonctionnalités qu'il manquait cruellement à Google Chat. Face à ses concurrents comme Slack ou Microsoft Teams, Google avait un train de retard. C’est désormais du passé : Google Chat intègre enfin la possibilité de programmer l’envoi de messages.
Comment programmer un envoi sur Google Chat ?
Le fonctionnement se veut intuitif et calqué sur l'expérience utilisateur de Gmail. Fini le temps où vous deviez noter un rappel pour envoyer un message important le lundi matin. De quoi avoir une armée de post-it sous l'écran et s'y perdre.
Désormais, lorsque vous rédigez un message dans Google Chat, une nouvelle flèche vers le bas apparaît juste à côté du bouton d'envoi habituel. En cliquant dessus, vous accédez à l'interface de planification. Google offre une certaine flexibilité : vous pouvez programmer un message jusqu’à 120 jours à l’avance.
Une fois la date et l'heure sélectionnées, une bannière s'affiche au-dessus de la zone de composition pour vous confirmer qu'un message est en attente. C'est simple, visuel et efficace. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les utilisateurs, qu'il s'agisse de clients Google Workspace, d'abonnés Workspace Individual ou de comptes Google personnels gratuits.
Google ne s'est pas contenté d'ajouter un bouton. L'interface a été repensée pour faciliter le suivi de ces messages différés. Un nouveau raccourci nommé Brouillons fait son apparition dans la barre latérale gauche.
Ce dossier intelligent n'apparaît que lorsque vous avez des messages programmés en attente, évitant ainsi d'encombrer votre interface inutilement. En cliquant dessus, vous accédez à un espace dédié où vous pouvez :
- Voir la liste de tous vos messages en attente
- Modifier le contenu d'un message avant son départ
- Reprogrammer l'heure d'envoi
- Annuler ou supprimer le message.
Date de disponibilité
Le déploiement de cette fonctionnalité a déjà commencé et devrait être disponible pour l'ensemble des utilisateurs vers la mi-janvier 2026.
En bonus, Google peaufine l'accès à son service. Bien que l'intégration dans Gmail reste intéressante, Google pousse désormais l'utilisation du site autonome chat.google.com. L'entreprise affirme que cette version navigateur est plus rapide et offre une expérience plus fluide. Le tout, en conservant l'interface familière que vous connaissez déjà.
Cette mise à jour va permettre aux employés qui utilisent Google Chat de souffler un peu. Alors que le droit à la déconnexion existe, il est toujours stressant d'avoir un collègue qui vous envoie un message à 22h54, alors qu'il n'attend pas forcément de réponse dans l'immédiat. Avec cette fonction de programmation, vous serez toutefois potentiellement bombardé de messages le matin dès 8 ou 9h, mais vous aurez votre soirée tranquille. Normalement.
- Intégration fluide avec Google Workspace
- Gestion efficace des discussions de groupe
- Fonctionnalités avancées pour les entreprises