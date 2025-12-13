TofVW

Si Google voulait vraiment que leur truc s’implante, ils sortiraient des versions installables de leurs logiciels. Pour communiquer entre les collègues/clients, les entreprises ne veulent pas de web-app.

Moi-même, j’ai viré toutes les messageries de mon téléphone depuis que le RCS s’est démocratisé partout, mais Google Messages sur PC n’envoie des notifications que si la fenêtre est ouverte ; quant à Meet, seul le téléphone sonne quand on m’appelle depuis un autre téléphone, sur le PC rien ne s’affiche (il faut m’appeler depuis un PC pour que ça sonne partout).

Avec de vraies versions .exe (ou via le Microsoft Store), tout ça marcherait bien mieux.