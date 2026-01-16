Le secteur des jeux mobiles décroche. Avec 39,4 milliards de téléchargements, il affiche un recul de 8,6% sur un an, après une baisse de 6,6% entre 2023 et 2024. Les revenus progressent de 10%, mais cette croissance reste modeste face aux applications "non-ludiques". Ces dernières restent stables avec 67,4 milliards de téléchargements, soit une hausse de 1,1%.

Le marché américain pèse 55,5 milliards de dollars de dépenses, en hausse de 18,1%. Cela représente donc près d'un tiers des dépenses globales. Les consommateurs américains ont dépensé 33,6 milliards de dollars dans les applications "non-ludiques" (soit une hausse de 26,8%) et 21,9 milliards dans les jeux (en croissance de 6,8%). Les téléchargements américains ont reculé de 4,2% pour atteindre 10 milliards d'installations au total.