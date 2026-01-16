Selon le rapport annuel d'Appfigures, le marché des applications mobiles continue d'évoluer. Les téléchargements mondiaux ont chuté de 2,7% en 2025, tandis que les dépenses des utilisateurs ont bondi de 21,6% pour atteindre 155,8 milliards de dollars. Une tendance qui dure depuis 2020.
En 2025, l'App Store et le Google Play Store auraient comptabilisé 106,9 milliards de téléchargements, contre 109,8 milliards l'année précédente. C'est la cinquième année consécutive de baisse après un pic de 135 milliards d'installations en 2020, au moment de la pandémie. Pourtant, les revenus n'ont jamais été aussi élevés. Les utilisateurs téléchargent moins, mais dépensent davantage dans leurs applications existantes.
Les abonnements sont en plein boom
Beaucoup le détestent, et pourtant le modèle économique de l'abonnement est en plein essor. Les développeurs choisissent de plus en plus de monétiser leur base d'utilisateurs via des achats intégrés et des formules récurrentes. Selon AppFigure, via Techcrunch, les jeux mobiles représentent 72,2 milliards de dollars (soit 46% des dépenses totales). Mais les revenus des applications dites "non ludiques" ont grimpé de 33,9% en un an pour atteindre 82,6 milliards de dollars. Parmi celles-ci, nous retrouvons les plateformes de streaming, les outils de productivité ou les services de fitness qui ont basculé vers ce modèle en pariant sur un engagement sur le long terme. Cette semaine encore, Apple annonçait le lancement de sa formule Creator Studio.
Le secteur des jeux mobiles décroche. Avec 39,4 milliards de téléchargements, il affiche un recul de 8,6% sur un an, après une baisse de 6,6% entre 2023 et 2024. Les revenus progressent de 10%, mais cette croissance reste modeste face aux applications "non-ludiques". Ces dernières restent stables avec 67,4 milliards de téléchargements, soit une hausse de 1,1%.
Le marché américain pèse 55,5 milliards de dollars de dépenses, en hausse de 18,1%. Cela représente donc près d'un tiers des dépenses globales. Les consommateurs américains ont dépensé 33,6 milliards de dollars dans les applications "non-ludiques" (soit une hausse de 26,8%) et 21,9 milliards dans les jeux (en croissance de 6,8%). Les téléchargements américains ont reculé de 4,2% pour atteindre 10 milliards d'installations au total.