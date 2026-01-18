L'autre amélioration majeure de la part de Nissan, c'est l’ajout d’un ventilateur intégré, qui aide à refroidir à la fois le chargeur et le smartphone. Cela permet de limiter la surchauffe et d'assurer une charge plus stable, même lors des trajets les plus longs en plein été par exemple.

Un voyant LED se charge aussi d'indiquer l’état du chargeur Qi2, si la charge est en cours, si l’appareil est entièrement chargé ou si un objet étranger est détecté. Pour ce qui est du fonctionnement, à condition de disposer d'un smartphone compatible, ce dernier viendra se plaquer directement contre le support magnétique, légèrement surélevé sur le plateau dédié, et la charge débutera aussitôt.