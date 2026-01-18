C’est une frustration bien connue des automobilistes dotés d'un support de charge à bord : poser son téléphone sur un chargeur sans fil, rouler l’esprit tranquille… et arriver avec une batterie à peine regonflée. C'est en partant du constat que l’induction embarquée ne tenait pas toujours ses promesses, que Nissan a décidé de se pencher sur le problème.
Sur le papier, la recharge à induction en voiture, c’est le confort absolu : on pose le smartphone, ça charge. En pratique, c’est parfois une autre histoire. Chauffe excessive, téléphone qui glisse au premier rond-point, charge interrompue sans prévenir… À un tel point d'ailleurs que nombreux sont les automobilistes à privilégier encore la recharge USB, à la recharge à induction. Nissan annonce avoir trouvé la parade, avec une nouvelle solution plus futée, plus magnétique.
Nissan embarque la recharge Qi2 à bord
Le constructeur entend bien mettre fin à ces désagréments en devenant le premier constructeur automobile à proposer la recharge sans fil Qi2 aux États-Unis. Cette technologie sera disponible sur les Nissan Pathfinder 2026, dont la commercialisation est prévue début 2026, ainsi que sur les Nissan Murano 2026.
« Grâce à cette surface magnétisée semblable à un palet, les conducteurs peuvent poser facilement leur téléphone sur le chargeur et savoir immédiatement que la charge fonctionne, sans avoir à le repositionner en cours de route », explique Angela Moon, Senior Manager Recherche et Développement chez Nissan
Que des avantages ?
L'autre avantage de la magnétisation, c'est qu'elle permet aussi un meilleur alignement des bobines, ce qui améliore l’efficacité de la charge, limite les pertes d’énergie et réduit les risques de surchauffe.
L'autre amélioration majeure de la part de Nissan, c'est l’ajout d’un ventilateur intégré, qui aide à refroidir à la fois le chargeur et le smartphone. Cela permet de limiter la surchauffe et d'assurer une charge plus stable, même lors des trajets les plus longs en plein été par exemple.
Un voyant LED se charge aussi d'indiquer l’état du chargeur Qi2, si la charge est en cours, si l’appareil est entièrement chargé ou si un objet étranger est détecté. Pour ce qui est du fonctionnement, à condition de disposer d'un smartphone compatible, ce dernier viendra se plaquer directement contre le support magnétique, légèrement surélevé sur le plateau dédié, et la charge débutera aussitôt.
Côté puissance, le chargeur Qi2 embarqué dans les véhicules Nissan délivre une charge constante pouvant atteindre 15 watts, contre 5W pour de nombreux chargeurs sans fil de génération précédente.
Il est évident que Nissan ne sera pas le seul constructeur à adopter cette solution pratique à bord, et l’on peine d'ailleurs à croire qu’il ait fallu attendre si longtemps avant de la voir débarquer dans nos voitures.