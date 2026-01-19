« Ce qui était indigeste devient compréhensible, puis exploitable »

Prenons un cas très concret : j'ouvre un rapport de 100 pages. Qu'est-ce que l'IA fait pour moi "en trois secondes" ?

Elle commence par lire et structurer le document. Elle en extrait les grandes thématiques, les notions clés, les définitions importantes. Et surtout, elle fournit des attributions, c'est-à-dire des références aux passages du document pour que l'utilisateur puisse vérifier l'origine de chaque information.

Ensuite, on peut dialoguer avec le document. On peut lui poser des questions, demander des synthèses sous un certain format, ou transformer ces éléments en une présentation, un rapport, un support visuel prêt à être utilisé. C'est ça, le cœur de la promesse : ce qui était indigeste devient compréhensible, puis exploitable.