Évidemment, beaucoup ont immédiatement pensé à un piratage et par les temps qui courent, on peut les comprendre. Pour ne rien arranger, le fournisseur d'antivirus Malwarebytes a même expliqué sur le réseau social Bluesky que des cybercriminels avaient « volé les informations sensibles de 17,5 millions de comptes Instagram, notamment les noms d'utilisateur, les adresses physiques, les numéros de téléphone, les adresses e-mail, etc. » et que ces données étaient « disponibles sur le dark web. »