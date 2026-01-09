Partenariat inédit avec Peacock, adoption de Dolby Vision 2 par Hisense, TCL et Philips, expansion chez plus de 35 constructeurs automobiles : au CES 2026, Dolby dévoile une stratégie d'ensemble pour ancrer ses technologies dans tous les usages du divertissement.
Dolby a multiplié les annonces au CES autour des standards audio et vidéo. Entre nouveaux partenariats de diffusion, adoption élargie de Dolby Vision 2 et expansion dans le secteur automobile, le spécialiste des technologies de divertissement affiche ses ambitions.
Peacock adopte l'intégralité des technologies Dolby
L'annonce la plus notable concerne le partenariat entre Dolby et NBCUniversal. La plateforme de streaming Peacock devient la première à intégrer l'ensemble des technologies d'image et de son développées par Dolby. Concrètement, cela se traduira dans un premier temps par l'extension de Dolby Vision et Dolby Atmos aux retransmissions sportives en direct, notamment Sunday Night Football, la NBA et la MLB.
Peacock prévoit également d'adopter les technologies de nouvelle génération, Dolby Vision 2 et Dolby AC-4, dont le lancement est attendu cette année. Ce dernier codec promet notamment une meilleure clarté des dialogues pour le streaming.
Dolby Vision 2 gagne du terrain chez les fabricants de téléviseurs
Côté matériel, Dolby annonce l'adoption de Dolby Vision 2 par plusieurs fabricants. Cette technologie repose sur un moteur d'image baptisé Content Intelligence et intègre une fonctionnalité nommée Authentic Motion.
Voici le calendrier prévu par les constructeurs :
- Hisense prévoit une compatibilité sur ses téléviseurs RGB MiniLED 2026 (séries UX, UR9 et UR8), avec une extension à d'autres modèles MiniLED via mise à jour.
- TCL devrait proposer Dolby Vision 2 sur ses séries X QD-Mini LED et C Series 2026, également par mise à jour logicielle.
- TP Vision intégrera la technologie sur les téléviseurs OLED Philips 2026, notamment les séries OLED811, OLED911 et le modèle OLED951.
En parallèle, LG a présenté la LG Sound Suite, un système audio modulaire intégrant Dolby Atmos FlexConnect. Cette barre de son, présentée comme la première à embarquer cette technologie, propose jusqu'à 27 configurations d'enceintes différentes. LG prévoit également de déployer Dolby Atmos FlexConnect sur certains de ses téléviseurs 2025 via une mise à jour.
L'automobile, un axe de développement majeur
L'expansion dans le secteur automobile constitue l'autre volet important des annonces de Dolby. Plus de 35 constructeurs proposent désormais Dolby Atmos, pour un total dépassant 150 modèles de véhicules. Cette adoption concerne aussi bien des véhicules haut de gamme que des modèles plus accessibles.
Dolby Vision fait également son entrée dans l'habitacle. Le NIO ET9, présenté au CES, et le Mahindra XUV 7XO, premier véhicule en Inde à combiner Dolby Vision et Dolby Atmos, illustrent cette tendance.
Pour l'occasion, Dolby ouvre son premier showroom automobile au Dolby Live, avec des véhicules d'Audi, Cadillac, Mercedes-Benz, NIO et Porsche.
Apple CarPlay et audio spatial
Mercedes-Benz devient l'un des premiers constructeurs à proposer l'audio spatial Dolby Atmos via Apple CarPlay, sur l'ensemble de sa gamme récente, incluant les nouveaux GLC électrique, CLA et GLB. Les conducteurs peuvent ainsi accéder aux contenus Dolby Atmos depuis des services comme Apple Music.
Un partenariat avec Qualcomm
Dolby et Qualcomm dévoilent l'intégration des solutions Dolby (Vision, Atmos et AC-4) dans la plateforme Snapdragon Automotive Gen 5. Cette collaboration doit servir de référence pour les constructeurs souhaitant intégrer ces technologies dans leurs systèmes d'infodivertissement. Dolby met en avant une réduction potentielle de 60 % des coûts de données audio grâce au codec AC-4.
Enfin, Dolby évoque une collaboration avec SmashLabs, développeur utilisant le moteur Wwise d'Audiokinetic, pour proposer des jeux multicanaux dans les véhicules compatibles Dolby Atmos.