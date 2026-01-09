Vol d'identifiant : ownCloud vous invite (fortement) à activer le MFA

Dans un bulletin de sécurité, ownCloud revient sur un rapport du spécialiste Hudson Rock, lequel a mis en évidence des intrusions touchant plusieurs plateformes de partage de fichiers auto‑hébergées, dont certaines instances communautaires d’ownCloud. Comme nous le rapportions en début de semaine, le hacker, Zestix, également connu sous le pseudonyme Sentap, a mis en vente sur le dark web des données provenant d'environ 50 organisations internationales.

ownCloud insiste donc sur le fait que la plateforme n'a pas été "piratée" au sens classique. Aucune faille inconnue, aucun "zero‑day", n’a été exploité pour entrer sur les serveurs. Les attaquants se sont contentés d’utiliser des combinaisons identifiant/mot de passe déjà dérobées ailleurs.

Ces identifiants proviennent de malwares dits "infostealers", comme RedLine, Lumma ou Vidar, installés sur les postes des employés. Une fois en place, ces logiciels aspirent les mots de passe stockés dans le navigateur ou le système, puis les revendent en masse sur des places de marché souterraines. Un cybercriminel peut ensuite filtrer ces bases pour repérer des accès à des services d’entreprise, dont des portails ownCloud, puis se connecter comme un utilisateur légitime dès lors qu’aucune authentification supplémentaire n’est demandée.

L’éditeur demande donc aux administrateurs d’activer sans délai l’authentification multifacteur pour tous les comptes, via les mécanismes de double authentification déjà intégrés. Il recommande aussi de forcer une réinitialisation des mots de passe, d’analyser les journaux de connexion à la recherche d’activités anormales et d’invalider les sessions en cours pour imposer une nouvelle authentification avec MFA.