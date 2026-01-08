Dans le détail, les utilisateurs et utilisatrices peuvent être confrontés à une alerte dans le volet de lecture qui explique que le message, soumis à une autorisation restreinte, ne peut pas être affiché tant que les informations d’identification n’ont pas été vérifiées. Outlook les invite alors à ouvrir le mail dans une fenêtre séparée pour accéder à son contenu. Une fois le message ouvert, le corps du mail n’apparaît pas. À la place du texte, la boîte mail n’affiche qu’une pièce jointe nommée « message_v2.rpmsg ».

Microsoft a confirmé que ce problème touchait les messages envoyés en mode Encrypt Only (Chiffrer uniquement), après installation de la build 19426.20218. Dans sa note de support, l’éditeur décrit un incident côté client, qui se traduit par l’apparition de cette pièce jointe protégée à la place du texte du message, sans possibilité pour le destinataire de lire le mail.

Redmond précise également que la situation ne concerne pas tous les scénarios de chiffrement, le bug se produisant lorsque l’expéditeur applique la protection via le menu Fichier de la fenêtre de rédaction (Fichier > Chiffrer).