Avec le Gallery TV, LG clarifie enfin sa position sur le segment des téléviseurs dits tableaux, popularisé par The Frame et désormais occupé aussi par TCL et Hisense.
Décidément, on ne compte plus les annonces faites en amont du CES cette année dans l'univers de l'affichage. Après avoir dévoilé son Micro RGB evo (MRGB95) et sa gamme de moniteurs UltraGear evo, LG dégaine désormais son Gallery TV pour poser un pied plus ferme sur le marché du "téléviseur-tableau".
Un téléviseur "Gallery" bien différent des séries G
Contrairement à ce que pourrait laisser croire la communication initiale, le Gallery TV n’est pas une gamme entièrement nouvelle. LG s’appuie en effet sur l’ADN de sa série Gallery (GX hier, G aujourd’hui), connue pour son montage affleurant au mur. Le design évolue peu puisqu'on retrouve un mode de fixation similaire à ce que les téléviseurs "Gallery" proposent déjà, avec une intégration murale soigné. En revanche, sur ce modèle, LG propose désormais des cadres magnétiques interchangeables. Un cadre blanc est fourni, tandis qu’une finition bois clair sera proposée en option.
Le changement majeur concerne l’usage revendiqué. Là où les séries G restaient des téléviseurs haut de gamme avant tout, le Gallery TV est clairement présenté comme un écran pensé pour afficher des œuvres d’art et rester allumé de longues heures sans trahir sa nature de "tableau". Par conséquent, exit l'OLED pour ce Gallery TV et place à une dalle Mini-LED mate en définition 4K UHD et accompagnée d'un processeur Alpha 7 AI, déclinée en 55 et 65 pouces seulement.
Forcément, l'usage en tant que tableau fait naitre certaines contraintes, contraintes auxquelles doivent répondre le revêtement mat de la dalle, couplé à des capteurs de luminosité ambiante afin de limiter au maximum reflets et éblouissement, tout en ajustant automatiquement la luminosité et la colorimétrie au fil de la journée. Enfin, côté audio, LG évoque un traitement AI Sound Pro avec virtualisation 9.1.2, un intitulé déjà connu sur d’autres téléviseurs de la marque, mais sans information concrète sur la partie matérielle à ce stade.
LG Gallery+ : le véritable cœur du dispositif
La vraie nouveauté se situe finalement du côté logiciel avec LG Gallery+. Déjà disponible sur l’ensemble des téléviseurs LG, ce service devient ici central. Il propose plus de 4 500 œuvres (peintures, photos, scènes cinématographiques, etc.), avec un renouvellement mensuel.
Le modèle est freemium et propose une sélection gratuite d’environ 100 œuvres accessibles sans abonnement, tandis qu’une formule payante (environ 5 euros par mois) débloque l’intégralité du catalogue. LG mise aussi sur la curation automatique, basée sur les goûts de l’utilisateur, et sur la personnalisation via l’IA générative Gemini pour créer ses propres visuels. Gallery+ inclut enfin une dimension sonore, avec musique d’ambiance ou playlists personnelles.
Quelle place face à Samsung, TCL et Hisense ?
Sur le marché, le Gallery TV s'avance comme une solution concurrente à The Frame, sans l'avance historique de Samsung sur ce segment, récemment renforcée par The Frame Pro. TCL et Hisense misent, eux, sur un rapport équipement/prix agressif avec leurs NXTVision et CanvasTV.
Au final, le Gallery TV semble s’adresser à un public déjà sensible aux séries G, mais désireux d’un écran capable de rester visible toute la journée sans compromis d’usage.
Les prix et dates de commercialisation n’ont pas encore été annoncés. Ils seront déterminants pour juger de la pertinence de cette proposition. Nous devrions en savoir un peu plus à l'occasion du CES 2026.
Source : communiqué de presse