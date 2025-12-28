Ces événements ont forcé OpenAI à admettre une réalité dérangeante : une fraction de ses utilisateurs, soit potentiellement des centaines de milliers de personnes, montre des signes de détresse psychologique grave face à l'écran. Le fameux cadre de sécurité, ou Preparedness Framework, censé agir comme un garde-fou, montre ici ses limites. Il tolère par exemple un niveau de risque « moyen » pour le déploiement de nouveaux modèles, une définition qui englobe tout de même la possibilité de causer des dégâts matériels colossaux ou d'entraîner des pertes humaines. Autant dire que la tâche qui attend la nouvelle recrue tient davantage du funambulisme sans filet que de la gestion administrative tranquille. Entre la pression des régulateurs qui demandent des comptes et la nécessité de ne pas brider l'évolution technologique, il faudra un sacré talent diplomatique pour ne pas finir comme les prédécesseurs : vers la sortie.