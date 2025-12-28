Il faut remonter le temps pour comprendre cette étrange tentative stylistique. Nous sommes aux alentours de 2016 et Apple cherche visiblement à capitaliser sur l'identité visuelle de l'iPhone 5c, ce téléphone en plastique coloré qui avait tenté de séduire un public plus jeune. L'idée sur le papier pouvait sembler séduisante : accorder ses écouteurs à son téléphone pour un effet de panoplie complet. Sauf que l'exécution laisse ici franchement à désirer.​

Le problème ne réside pas tant dans la couleur elle-même que dans son application timorée. Apple s'est contenté de teindre la coque extérieure du boîtier de charge, laissant l'intérieur et les écouteurs eux-mêmes dans leur blanc immaculé habituel. Le résultat évoque moins un produit fini haut de gamme qu'un jouet bicolore un peu bon marché. Imaginez sortir ces écouteurs d'un boîtier rose bonbon pour vous retrouver avec les tiges blanches classiques aux oreilles : le contraste manque cruellement de raffinement.