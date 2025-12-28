L’histoire de la technologie est pavée de bonnes intentions et de prototypes douteux qui n'ont heureusement jamais atteint les rayons. Apple a bien failli nous imposer des écouteurs aux allures de bonbons acidulés mal digérés, et on ne sait pas si l'on doit rire ou soupirer de soulagement.
La firme de Cupertino cultive depuis des décennies une image d'élégance clinique, où le blanc domine sans partage. Pourtant, derrière les portes closes de ses laboratoires, les ingénieurs s'autorisent parfois des excentricités qui défient cette sobriété légendaire. Des images récemment exhumées par le collectionneur Kosutami nous rappellent que même les géants du bon goût peuvent trébucher sur leur propre palette de couleurs. Ces clichés révèlent une version alternative des tout premiers AirPods, habillés d'un rose et d'un jaune qui semblent tout droit sortis d'une friperie des années 2010.
Quand l'hommage à l'iPhone 5c tourne au vinaigre visuel
Il faut remonter le temps pour comprendre cette étrange tentative stylistique. Nous sommes aux alentours de 2016 et Apple cherche visiblement à capitaliser sur l'identité visuelle de l'iPhone 5c, ce téléphone en plastique coloré qui avait tenté de séduire un public plus jeune. L'idée sur le papier pouvait sembler séduisante : accorder ses écouteurs à son téléphone pour un effet de panoplie complet. Sauf que l'exécution laisse ici franchement à désirer.
Le problème ne réside pas tant dans la couleur elle-même que dans son application timorée. Apple s'est contenté de teindre la coque extérieure du boîtier de charge, laissant l'intérieur et les écouteurs eux-mêmes dans leur blanc immaculé habituel. Le résultat évoque moins un produit fini haut de gamme qu'un jouet bicolore un peu bon marché. Imaginez sortir ces écouteurs d'un boîtier rose bonbon pour vous retrouver avec les tiges blanches classiques aux oreilles : le contraste manque cruellement de raffinement.
Cette demi-mesure trahit une hésitation flagrante. Colorer le plastique polycarbonate du boîtier est une chose aisée, mais modifier la teinte des écouteurs demande une logistique industrielle bien plus complexe. Apple a visiblement reculé devant l'obstacle, préférant abandonner le projet plutôt que de lancer un produit à l'esthétique douteuse. C'est une décision que nos rétines peuvent saluer aujourd'hui, car ce mélange de genres aurait probablement mal vieilli face à l'élégance intemporelle du modèle blanc que nous connaissons tous.
La dictature du blanc immaculé a encore de beaux jours devant elle
Cet épisode nous éclaire sur la psychologie rigide de la marque à la pomme. Le blanc n'est pas qu'une couleur pour Apple, c'est une signature, presque une religion. Depuis les écouteurs filaires de l'iPod qui ont envahi les rues au début des années 2000, cette teinte sert de marqueur social. Porter du blanc aux oreilles signifie que l'on appartient au club. Diluer cette identité forte dans une gamme arc-en-ciel aurait pu brouiller le message, surtout pour le lancement d'un produit aussi crucial que la première génération d'écouteurs sans fil.
Il est d'ailleurs amusant de noter que la couleur est finalement arrivée, mais par la porte de service. C'est le casque AirPods Max qui a eu le privilège d'introduire des variantes colorées, sans doute parce que son format plus imposant et son positionnement tarifaire différent le permettaient. Pour les petits écouteurs, Apple semble avoir délégué la fantaisie à sa filiale Beats, qui s'en donne à cœur joie sur les teintes vives, laissant la maison mère draper sa gamme principale dans son austérité habituelle.
Les rumeurs continuent de circuler sur d'éventuels futurs modèles colorés, mais l'histoire nous montre que la prudence reste de mise à Cupertino. Si l'on en croit les bruits de couloir sur les prochaines générations, l'accent sera mis sur des fonctions de santé et des caméras infrarouges plutôt que sur un ravalement de façade. Vos oreilles sont donc condamnées au monochrome pour un bon moment encore, et au vu de ces prototypes roses et jaunes, c'est peut-être la meilleure nouvelle de la semaine.