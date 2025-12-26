De toute évidence, Microsoft semble définitivement avoir tourné la page mobile après plusieurs échecs. L'entreprise avait acquis Nokia avant de fermer cette division sans vraiment lui laisser sa chance, décision que Satya Nadella a depuis regrettée publiquement. Les tentatives qui ont suivi, comme le projet Surface Andromeda ou le téléphone à double écran Surface Duo basé sur Android, ont également été abandonnées. Windows Phone avait pourtant occupé une place de troisième alternative pendant plusieurs années face à iOS et Android, avec son interface en tuiles dynamiques et sa forte personnalisation.

Depuis le départ de l'architecte Surface Panos Panay et la fin du mandat de Steve Ballmer, Microsoft ne démontre plus la même énergie pour l'électronique grand public hors Xbox. Comme souligné par nos confrères de Windows Central, l'arrivée des processeurs Arm suffisamment puissants et l'amélioration de l'émulation Windows via Prism pourraient théoriquement ouvrir des possibilités pour un véritable PC de poche sous Windows 11, mais rien n'indique que le géant de Redmond ait l'intention d'explorer cette voie.

À vrai dire, cette pétition n’est pas la première tentative de relance de Windows Phone. Des initiatives ont par le passé déjà cherché à prouver qu’un public restait encore fermement attaché au système d'exploitation, même si Microsoft n’a jusqu'à présent jamais donné suite à ces appels. Il faudra pour l'heure se contenter du talent de certains designers avec, notamment, ce fabuleux concept de Windows Phone.