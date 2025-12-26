Une nouvelle pétition circule sur Change.org pour réclamer le retour de Windows Phone, l'ancien système d'exploitation mobile abandonné par Microsoft en 2017.
Windows Phone appartient désormais au registre des occasions manquées dans l'histoire de la Tech. Cet écosystème mobile, qui proposait une interface à tuiles dynamiques affichant des informations en temps réel, n'a jamais réussi à s'imposer face à Android et iOS. Microsoft l'a officiellement abandonné, mettant fin à des années d'investissements et à l'acquisition de la division mobile de Nokia. Pourtant, certains nostalgiques refusent d'enterrer définitivement l'ancien système d'exploitation de Microsoft.
Une pétition pour réclamer un retour de Windows Phone
L’initiative vient d'un utilisateur en Grèce, qui a lancé une pétition sur Change.org appelant Microsoft à ressusciter la plateforme mobile. Le texte demande explicitement le retour d’un système modernisé : « Nous appelons Microsoft à faire renaître Windows Phone, une plateforme en avance sur son temps qui possède encore une base de fans passionnés. » La pétition insiste sur ce qui faisait la particularité du système, citant « une expérience propre, rapide, fluide et innovante avec des Live Tiles, une forte intégration des services Microsoft et une identité visuelle marquée ».
Le message évoque également la possibilité d’un nouveau départ plutôt qu’un simple retour en arrière : « Nous ne demandons pas un retour au passé, nous demandons une réinvention de Windows Phone, portée par la technologie actuelle. » Des dizaines de personnes ont déjà ajouté leur nom à la liste, témoignant d’un attachement persistant à cette ancienne alternative mobile.
Un espoir aussi mince que les chances de succès
De toute évidence, Microsoft semble définitivement avoir tourné la page mobile après plusieurs échecs. L'entreprise avait acquis Nokia avant de fermer cette division sans vraiment lui laisser sa chance, décision que Satya Nadella a depuis regrettée publiquement. Les tentatives qui ont suivi, comme le projet Surface Andromeda ou le téléphone à double écran Surface Duo basé sur Android, ont également été abandonnées. Windows Phone avait pourtant occupé une place de troisième alternative pendant plusieurs années face à iOS et Android, avec son interface en tuiles dynamiques et sa forte personnalisation.
Depuis le départ de l'architecte Surface Panos Panay et la fin du mandat de Steve Ballmer, Microsoft ne démontre plus la même énergie pour l'électronique grand public hors Xbox. Comme souligné par nos confrères de Windows Central, l'arrivée des processeurs Arm suffisamment puissants et l'amélioration de l'émulation Windows via Prism pourraient théoriquement ouvrir des possibilités pour un véritable PC de poche sous Windows 11, mais rien n'indique que le géant de Redmond ait l'intention d'explorer cette voie.
À vrai dire, cette pétition n’est pas la première tentative de relance de Windows Phone. Des initiatives ont par le passé déjà cherché à prouver qu’un public restait encore fermement attaché au système d'exploitation, même si Microsoft n’a jusqu'à présent jamais donné suite à ces appels. Il faudra pour l'heure se contenter du talent de certains designers avec, notamment, ce fabuleux concept de Windows Phone.