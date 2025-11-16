Et si Microsoft n’avait jamais jeté l’éponge dans la bataille du mobile ? Un concept bluffant, baptisé Windows Astria, ressuscite le fantôme de Windows Phone avec une élégance qui laisse songeur et interroge sur les regrets de la firme.
Il fut un temps, pas si lointain, où trois systèmes d’exploitation se disputaient nos poches : iOS, Android… et Windows Phone. Ce dernier, avec son interface à base de tuiles dynamiques, a finalement disparu des radars en 2017, laissant un sentiment d'inachevé. Aujourd'hui, un designer passionné ravive la flamme avec Windows Astria, un concept qui montre ce qu'un Windows Phone moderne aurait pu devenir.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une cure de jouvence spectaculaire
Avouons-le, ce concept est magnifique. Il offre à la plateforme un lifting complet en piochant dans ce que Microsoft fait de mieux aujourd'hui : le design Fluent. On y retrouve la translucidité et les effets de matière de Windows 11, avec une touche de l'ancien style Aero qui donnait tant de cachet à Windows Vista. Le résultat est une interface léchée, cohérente, où chaque élément semble à sa place, des notifications aux paramètres.
Le clou du spectacle reste le retour des fameuses tuiles vivantes, ces carrés d'information qui avaient fait l'originalité de Windows Phone. Le designer les réinvente pour nos écrans actuels : plus denses, plus dynamiques, elles permettent de saisir l’essentiel en un clin d’œil. L’information s’affiche sans surcharger, rendant l'expérience à la fois personnelle et diablement efficace.
La solution à un échec historique
Mais une belle interface ne fait pas tout. Le talon d’Achille de Windows Phone fut sans conteste son magasin d’applications, désespérément vide face à la concurrence. Windows Astria propose une solution aussi simple que brillante : intégrer un support natif des applications Android. Grâce à une technologie inspirée du défunt sous-système pour Android de Windows 11, l’écosystème entier de Google deviendrait accessible.
Le concept va même plus loin en imaginant un support pour les téléphones pliables, baptisé « Luna Fold ». Un clin d'œil appuyé au mythique Surface Phone, ce projet de smartphone que Microsoft a longtemps fait miroiter avant de l'annuler. Cette vision montre une plateforme non seulement belle, mais aussi tournée vers l’avenir.
Alors, à quoi bon rêver ? Windows Astria ne verra jamais le jour, et c’est bien là toute sa poésie. Il agit comme un miroir tendu à Microsoft, qui a lui-même reconnu, par la voix de ses dirigeants, avoir peut-être quitté la partie un peu trop tôt. Ce concept est le reflet brillant et un peu cruel de ce qui aurait pu être si la firme de Redmond avait eu un peu plus de persévérance.