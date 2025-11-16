Avouons-le, ce concept est magnifique. Il offre à la plateforme un lifting complet en piochant dans ce que Microsoft fait de mieux aujourd'hui : le design Fluent. On y retrouve la translucidité et les effets de matière de Windows 11, avec une touche de l'ancien style Aero qui donnait tant de cachet à Windows Vista. Le résultat est une interface léchée, cohérente, où chaque élément semble à sa place, des notifications aux paramètres.

Le clou du spectacle reste le retour des fameuses tuiles vivantes, ces carrés d'information qui avaient fait l'originalité de Windows Phone. Le designer les réinvente pour nos écrans actuels : plus denses, plus dynamiques, elles permettent de saisir l’essentiel en un clin d’œil. L’information s’affiche sans surcharger, rendant l'expérience à la fois personnelle et diablement efficace.