Le Beechcraft Super King Air B200 est un bimoteur turbopropulseur utilisé pour les vols charter et dans l’aviation légère. Lors de cet incident, Autoland a pris le contrôle complet de l’avion et a guidé l’appareil jusqu’au sol. Les pilotes ont simplement mis leurs masques à oxygène et ont laissé le système effectuer l’atterrissage.

Autoland comprend plusieurs fonctions qui garantissent un atterrissage autonome sûr. Le dispositif peut être activé par simple pression d’un bouton ou automatiquement si le pilote ne peut pas piloter. Une fois activé, il sélectionne le meilleur aéroport disponible selon la distance, l’autonomie en carburant et la longueur des pistes. Le système dirige l’avion en évitant les obstacles connus et les conditions météorologiques défavorables et communique automatiquement ses intentions aux passagers et au contrôle aérien. Enfin, il effectue l’atterrissage et immobilise l’appareil sur la piste pour permettre l’intervention des services d’urgence si nécessaire.

Le 20 décembre, ces fonctions ont été utilisées dans la pratique. Autoland a identifié la piste la plus adaptée, suivi la trajectoire jusqu’à l’approche finale et posé l’avion en toute sécurité. Selon Garmin, plus de 1 000 appareils équipés de leurs Integrated Flight Decks disposent de cette technologie, et le système a reçu le Trophée Robert J. Collier 2020 pour ses avancées en matière de sécurité et de performance dans l’aviation.