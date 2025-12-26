Ce 20 décembre 2025, un Beechcraft Super King Air B200 a atterri à l'aéroport métropolitain de Rocky Mountain, dans le Colorado. Le système Autoland de Garmin a pris le contrôle complet de l’appareil et a assuré un atterrissage sécurisé sans intervention des pilotes. L’efficacité du dispositif a été vérifiée en conditions réelles.
La plupart d'entre vous connaît Garmin pour son GPS pour voiture, comme le DriveSmart 66EU MT-S et montres connectés, mais moins pour faire atterrir un avion. Et pourtant, comme le Père Noël, ça existe. Un Beechcraft Super King Air a quitté Aspen en direction de Broomfield avec deux membres d’équipage à bord et aucun passager. En vol, la cabine a subi une dépressurisation rapide et l’avion a perdu le contact avec le contrôle aérien. Les pilotes ont choisi de laisser le système Autoland prendre le contrôle. La Federal Aviation Administration (FAA) a confirmé que l’atterrissage s’est déroulé sans incident et que les membres d’équipage étaient indemnes. Une vidéo publiée par le North Metro Fire Rescue District montre les pilotes sur le tarmac après l’atterrissage, ce qui prouve que la manœuvre a réussi.
Le pilote automatique Autoland de Garmin a posé l’avion sans que personne ne touche aux commandes
Le Beechcraft Super King Air B200 est un bimoteur turbopropulseur utilisé pour les vols charter et dans l’aviation légère. Lors de cet incident, Autoland a pris le contrôle complet de l’avion et a guidé l’appareil jusqu’au sol. Les pilotes ont simplement mis leurs masques à oxygène et ont laissé le système effectuer l’atterrissage.
Autoland comprend plusieurs fonctions qui garantissent un atterrissage autonome sûr. Le dispositif peut être activé par simple pression d’un bouton ou automatiquement si le pilote ne peut pas piloter. Une fois activé, il sélectionne le meilleur aéroport disponible selon la distance, l’autonomie en carburant et la longueur des pistes. Le système dirige l’avion en évitant les obstacles connus et les conditions météorologiques défavorables et communique automatiquement ses intentions aux passagers et au contrôle aérien. Enfin, il effectue l’atterrissage et immobilise l’appareil sur la piste pour permettre l’intervention des services d’urgence si nécessaire.
Le 20 décembre, ces fonctions ont été utilisées dans la pratique. Autoland a identifié la piste la plus adaptée, suivi la trajectoire jusqu’à l’approche finale et posé l’avion en toute sécurité. Selon Garmin, plus de 1 000 appareils équipés de leurs Integrated Flight Decks disposent de cette technologie, et le système a reçu le Trophée Robert J. Collier 2020 pour ses avancées en matière de sécurité et de performance dans l’aviation.
Le signal « incapacité du pilote » ne tient pas toujours compte de la situation réelle à bord
Pendant l’activation, Autoland a généré un message automatique indiquant « incapacité du pilote ». Cette mention peut tromper les observateurs et les contrôleurs. Garmin précise qu’elle ne reflète pas l’état réel des pilotes mais indique seulement que le système a pris le contrôle complet de l’avion. Les pilotes étaient présents et indemnes, comme le montre la vidéo du North Metro Fire Rescue District que vous pouvez voir ci-dessus, relayée parla chaîne YouTube NBC News. On y voit les deux membres d’équipage descendre de l’appareil et marcher sur le tarmac après l’atterrissage.
Les enregistrements audio disponibles sur LiveATC ont capturé la voix automatisée du système informant la tour et le contrôleur autorisant l’atterrissage. La communication automatique a suivi le protocole prévu par Autoland pour maintenir le contact avec le contrôle aérien, même en cas d’urgence où le pilote ne peut pas intervenir.
Le système garantit ainsi une tranquillité d’esprit aux pilotes et aux passagers, car il prend en charge toutes les étapes nécessaires pour poser l’avion en toute sécurité, depuis le choix de la piste jusqu’à l’immobilisation de l’appareil.
Sur son site officiel, Garmin rappelle que le système Autoland calcule la meilleure option d’atterrissage selon les conditions disponibles et peut fonctionner sur plusieurs modèles d’avions légers.