Face à la tragédie aérienne la plus meurtrière de la décennie, deux ingénieurs indiens imaginent un dispositif révolutionnaire d'airbags géants pilotés par intelligence artificielle. Leur système promet de transformer l'avion en cocon protecteur lors d'un crash imminent, réduisant considérablement les forces d'impact.
En juin dernier, un appareil d'Air India s'est écrasé trente secondes après son décollage d'Ahmedabad vers Londres, ne laissant qu'un seul survivant parmi tous les passagers. Cette catastrophe a été provoquée par la désactivation des interrupteurs de carburant et la panne consécutive des deux réacteurs. Une tragédie qui a inspiré deux jeunes ingénieurs du Birla Institute of Technology and Science de Dubaï, Eshel Wasim et Dharsan Srinivasan, qui ont conçu un concept révolutionnaire baptisé Rebirth pour repenser intégralement les systèmes de sécurité aéronautique.
Des airbags intelligents commandés par l'IA activés en deux secondes
Le principe du système Rebirth repose sur le déploiement instantané d'airbags géants commandés par intelligence artificielle dès qu'un crash devient inévitable. Des capteurs disséminés dans l'ensemble de l'appareil analysent continuellement l'altitude, la vitesse, l'état des moteurs et les commandes de pilotage. Lorsque le système identifie une catastrophe en dessous de 914 mètres d'altitude (914,4 mètres plus exactement), les Smart Airbags s'activent en l'espace de deux secondes seulement.
Ces coussins protecteurs multicouches, fabriqués en kevlar et contenant des liquides spéciaux, sont conçus pour absorber l'énergie générée par l'impact. Le dispositif comprend également des tuyères à gaz qui s'activent automatiquement lors d'une panne de réacteurs, permettant de diminuer la vitesse de l'avion et de stabiliser l'atterrissage. Des balises infrarouges, des coordonnées GPS et des signaux lumineux se déclenchent simultanément pour orienter rapidement les équipes de secours vers le site de l'accident.
Rebirth : entre enthousiasme et scepticisme de la communauté scientifique
Les simulations informatiques réalisées par les deux ingénieurs démontrent que leur système pourrait réduire les forces d'impact jusqu'à 60%, tout en préservant la possibilité pour les pilotes d'interrompre manuellement le processus si nécessaire. Pour les concepteurs, leur invention dépasse la dimension purement technique et la décrive comme une démarche avant tout humaine. Ils expliquent que « c'est une réponse au deuil, une promesse que même dans l'échec, une deuxième chance est possible ». Le nom Rebirth donné au projet reflète d'ailleurs parfaitement cette volonté.
Certains spécialistes du secteur aéronautique expriment toutefois des réserves quant à la faisabilité du projet. Jeff Edwards, expert américain en aviation, soulève notamment la problématique du poids des airbags qui pourrait annuler les bénéfices attendus du système. Rebirth n'existe actuellement qu'à l'état de prototype en laboratoire, mais le projet semble malgré tout susciter l'intérêt de la communauté scientifique internationale. De toute évidence, les deux ingénieurs devront certainement surmonter plusieurs obstacles avant de caresser l'espoir d'équiper un jour les avions de ligne.