Le principe du système Rebirth repose sur le déploiement instantané d'airbags géants commandés par intelligence artificielle dès qu'un crash devient inévitable. Des capteurs disséminés dans l'ensemble de l'appareil analysent continuellement l'altitude, la vitesse, l'état des moteurs et les commandes de pilotage. Lorsque le système identifie une catastrophe en dessous de 914 mètres d'altitude (914,4 mètres plus exactement), les Smart Airbags s'activent en l'espace de deux secondes seulement.

Ces coussins protecteurs multicouches, fabriqués en kevlar et contenant des liquides spéciaux, sont conçus pour absorber l'énergie générée par l'impact. Le dispositif comprend également des tuyères à gaz qui s'activent automatiquement lors d'une panne de réacteurs, permettant de diminuer la vitesse de l'avion et de stabiliser l'atterrissage. Des balises infrarouges, des coordonnées GPS et des signaux lumineux se déclenchent simultanément pour orienter rapidement les équipes de secours vers le site de l'accident.