Elle est non seulement en mesure de décoller sans propulseurs d'appoint, en s'appuyant uniquement sur ses moteurs principaux, mais aussi d'être équipée de deux ou quatre boosters à propergol solide pour fournir un supplément de poussée au décollage. De quoi lui permettre de s'adapter à différents types de missions, en fonction de la masse de la charge utile et de l'orbite à atteindre.