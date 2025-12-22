Il existe deux types de personnes en décembre. Celles qui ont bouclé leurs cadeaux en novembre, au meilleur prix, pendant le Black Friday… et celles qui se promettent chaque année qu'elles s'y prendront plus tôt. Spoiler : elles ne le font jamais. Dans un communiqué de presse, Amazon met des chiffres sur ce grand classique des fêtes. 43% des Français finaliseraient leurs cadeaux moins d'une semaine avant Noël. Pire : près d'un sur cinq (19%) attendrait les trois derniers jours. Les excuses, elles, varient peu : idées qui arrivent trop tard (43%), attente de la bonne promotion (37%) ou travail qui grignote tout le reste (20%).

Si vous faites partie de ces retardataires chroniques et que l'idée de courir les magasins vous donne déjà des sueurs froides, voici quelques solutions proposées par le géant mondial du e-commerce pour sauver un Noël organisé… à la dernière minute.

Badge Livré avant Noël, retraits, lockers…

Chez Amazon, si vous êtes en retard, l'idée est de vous éviter de scroller dans le vide. Le premier outil mis en avant par l'enseigne de Jeff Bezos est le badge Livré avant Noël censé identifier rapidement ce qui peut encore arriver à temps en fonction de votre adresse postale et du mode de livraison choisi.