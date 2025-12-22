Vous n'avez pas le temps ni l'envie de vous coltiner la cohue en centre-ville pour acheter un cadeau pas trop nul au hasard ? Vous n'êtes clairement pas seul. Une étude OpinionWay réalisée pour Amazon montre que la dernière ligne droite de Noël est devenue un sport national et l'e-commerçant déroule ses solutions pour vous livrer à temps.
Il existe deux types de personnes en décembre. Celles qui ont bouclé leurs cadeaux en novembre, au meilleur prix, pendant le Black Friday… et celles qui se promettent chaque année qu'elles s'y prendront plus tôt. Spoiler : elles ne le font jamais. Dans un communiqué de presse, Amazon met des chiffres sur ce grand classique des fêtes. 43% des Français finaliseraient leurs cadeaux moins d'une semaine avant Noël. Pire : près d'un sur cinq (19%) attendrait les trois derniers jours. Les excuses, elles, varient peu : idées qui arrivent trop tard (43%), attente de la bonne promotion (37%) ou travail qui grignote tout le reste (20%).
Si vous faites partie de ces retardataires chroniques et que l'idée de courir les magasins vous donne déjà des sueurs froides, voici quelques solutions proposées par le géant mondial du e-commerce pour sauver un Noël organisé… à la dernière minute.
Badge Livré avant Noël, retraits, lockers…
Chez Amazon, si vous êtes en retard, l'idée est de vous éviter de scroller dans le vide. Le premier outil mis en avant par l'enseigne de Jeff Bezos est le badge Livré avant Noël censé identifier rapidement ce qui peut encore arriver à temps en fonction de votre adresse postale et du mode de livraison choisi.
Ensuite, le cybermarchand pousse à fond la flexibilité logistique en multipliant les options, entre la livraison à domicile et le retrait dans un réseau annoncé de 35 000 points en France, dont plus de 4 500 consignes Amazon Locker.
Les abonnés Prime, eux, bénéficient de l'arsenal qui a fait le succès de la maison avec la livraison rapide et gratuite sur des millions d'articles, la livraison le jour même sur plus d'un million de produits éligibles ou, encore, Mon Jour Amazon qui permet de choisir un jour de livraison préféré. L'assurance d’éviter le colis laissé chez un voisin qu'on ne connaît pas ou de retrouver un carton détrempé dans son jardin en rentrant le soir du boulot.
… et carte cadeau par SMS
Enfin, quand il ne reste plus que l'option "au moins quelque chose sous le sapin", Amazon met en avant deux béquilles bien pratiques. D'un côté, sa Boutique de Noël, avec notamment la liste des Jouets Coup de Cœur 2025. De l'autre, la carte cadeau, livrable par SMS, y compris en envoi programmé pour les retardataires malins et technophiles. À cela s'ajoute un dernier filet de sécurité pour les indécis, avec des retours prolongés jusqu'au 31 janvier 2026 pour tous les achats effectués jusqu'au 31 décembre de cette année.
Moralité, si vous êtes en retard, vous êtes… dans la moyenne. La vraie bataille maintenant n'est plus de trouver un cadeau, mais le bon compromis entre délai, praticité et stress minimal. Et si l'inspiration vous fait toujours défaut pour gâter un geek, un joueur ou un technophile, nos guides de Noël sont là pour vous sauver la mise (cf. ci-dessous). Dans le pire des cas, il restera toujours l'excuse universelle : "le colis est en retard", dégainée chaque année par près d'un tiers des Français. Satanés lutins du père Noël…