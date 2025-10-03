C'est une période importante qui va bientôt débuter au niveau des achats. Et pour s'y préparer, les géants du secteur cherchent de nombreux saisonniers.
La fin d'année est toujours le temps des achats en masse, avec les fêtes de fin d'année, mais aussi dorénavant, le Black Friday. De quoi obliger les géants de l'e-commerce à bander leurs muscles, ce qui passe par des effectifs renforcés. En France, c'est ainsi une grosse dizaine de milliers de personnes qui vont être appelées à la rescousse.
11 500 saisonniers recherchés par les deux géants de la livraison
Les travailleurs saisonniers devraient faire attention à cette annonce. Car avec le Black Friday et Noël, les mois de novembre et de décembre vont faire exploser les envois de colis. Comme l'explique ainsi La Poste dans un communiqué, il s'agira d'un « véritable défi logistique ».
Résultat, La Poste va recruter 3 000 saisonniers pour lui permettre de remplir correctement toutes les commandes durant les derniers mois de l'année. Amazon se retrouve dans la même position, et compte de son côté embaucher 8 500 saisonniers pour les mêmes raisons. Ce sont ainsi 11 500 saisonniers qui vont pouvoir trouver du travail.
Une période extrêmement chargée en colis
Le géant va embaucher ces milliers de personnes pour qu'elles garnissent les rangs de ses centres de distribution, ses centres de tri et ses agences de livraison. Et pour les plus chanceux, il est à noter, selon le patron d'Amazon France Logistique, Patrick Labarre, que les emplois de saisonniers « peuvent déboucher sur des emplois durables puisque chaque année, de nombreux saisonniers poursuivent l'aventure en CDI ».
Pour comprendre à quel point l'activité de livraison est différente à cette époque de l'année, il faut rappeler que La Poste livre en moyenne 1,5 million de colis par jour en France, alors qu'à la période de fin d'année, ce chiffre journalier peut monter jusqu'à 3 millions. Avec une activité potentiellement doublée, difficile de ne pas voir l'obligation d'embaucher !