Les travailleurs saisonniers devraient faire attention à cette annonce. Car avec le Black Friday et Noël, les mois de novembre et de décembre vont faire exploser les envois de colis. Comme l'explique ainsi La Poste dans un communiqué, il s'agira d'un « véritable défi logistique ».

Résultat, La Poste va recruter 3 000 saisonniers pour lui permettre de remplir correctement toutes les commandes durant les derniers mois de l'année. Amazon se retrouve dans la même position, et compte de son côté embaucher 8 500 saisonniers pour les mêmes raisons. Ce sont ainsi 11 500 saisonniers qui vont pouvoir trouver du travail.