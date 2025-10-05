Amazon prépare le terrain avant ses Jours Flash Prime des 7 et 8 octobre, et les bonnes affaires sont déjà au rendez-vous ce dimanche 5 octobre. Le géant du e-commerce enchaîne les réductions et affiche aujourd’hui 15 promos immanquables sur le high-tech, la maison connectée et l’électroménager.

Smartphones, PC portables, écrans, enceintes Echo ou encore aspirateurs sans fil : les baisses de prix concernent une large sélection de produits du quotidien. Une occasion idéale pour s’équiper malin sans attendre l’événement officiel. Voici notre sélection complète des meilleures offres du moment.