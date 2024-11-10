L’origine remonte à 1993 en Chine, quand des étudiants de l’université de Nankin ont décidé de célébrer le célibat par une fête. Puis AliExpress a popularisé l’événement à l’échelle globale, avec d’énormes ventes et réductions massives.

Le « Single Day » est à l’origine une fête « des célibataires » en Chine (le 11 novembre) : la date 11 11 symbolisant les célibataires.L’événement a été largement repris par AliExpress qui en a fait un festival shopping mondial, souvent plus important que le Black Friday pour cette plateforme.

On pourrait facilement comparer le Single Day au Black Friday.Cet cet événement commercial a lieu peu avant la vague de promotions qui arrive chaque année en fin novembre. Pour beaucoup de consommateurs, cet événement offre un avant-goût du Black Friday, permettant de maximiser les économies sur une vaste gamme de produits high-tech à des prix imbattables. C’est également l’occasion idéale de démarrer ses achats de fin d’année tout en profitant de tarifs avantageux.