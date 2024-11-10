À l’approche de la grande période shopping de fin d’année, AliExpress lance une nouvelle édition de son désormais célèbre « Single Day ». Une excellente occasion de préparer vos cadeaux tout en profitant de promotions intéressantes sur les grandes marques tech et bien d’autres catégories. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de l’édition 2025.
Comme chaque année, AliExpress célèbre la fête des célibataires avec son célèbre Single Day. Si la date clé reste le 11 novembre, l’événement s’étale désormais sur plusieurs jours, offrant une semaine complète de bons plans. Au programme : promotions massives et codes exclusifs sur les marques les plus populaires. Apple, Samsung, OnePlus, Dream… AliExpress frappe fort en baissant les prix sur une large partie de son catalogue.
Les codes promos chez AliExpress
En général, AliExpress propose des codes promos cumulables pendant l’événement Pour 2025 : attendez-vous à retrouver une palette de promos similaires à celles des éditions précédentes, avec des paliers d’achat.
- 3€ de remise dès 15€ d'achat : S11FR03
- 5€ de remise dès 29€ d'achat : S11FR05
- 12€ de remise dès 69€ d'achat : S11FR12
- 20€ de remise dès 129€ d'achat : S11FR20
- 40€ de remise dès 249€ d'achat : S11FR40
- 60€ de remise dès 369€ d'achat : S11FR60
- 75€ de remise dès 469€ d'achat : S11FR75
- 85€ de remise dès 549€ d'achat : S11FR85
Quelles sont les offres du Single Day les plus intéressantes ?
L’intérêt majeur du Single Day, c’est :
- La possibilité de repérer d’avance les produits en promo (souvent avant le lancement officiel)
- La combinaison de réductions + codes promo + livraison parfois optimisée
- Des articles high-tech, lifestyle, maison connectée, etc souvent à prix cassé.
Pour 2025, on s’attend à voir des remises importantes sur smartphones, objets connectés, TV, aspirateurs robots, trottinettes électriques… Vous pouvez d’ores et déjà « préparer votre panier » en repérant ce que vous voulez.
Qu'est ce que le Single Day ?
L’origine remonte à 1993 en Chine, quand des étudiants de l’université de Nankin ont décidé de célébrer le célibat par une fête. Puis AliExpress a popularisé l’événement à l’échelle globale, avec d’énormes ventes et réductions massives.
Le « Single Day » est à l’origine une fête « des célibataires » en Chine (le 11 novembre) : la date 11 11 symbolisant les célibataires.L’événement a été largement repris par AliExpress qui en a fait un festival shopping mondial, souvent plus important que le Black Friday pour cette plateforme.
On pourrait facilement comparer le Single Day au Black Friday.Cet cet événement commercial a lieu peu avant la vague de promotions qui arrive chaque année en fin novembre. Pour beaucoup de consommateurs, cet événement offre un avant-goût du Black Friday, permettant de maximiser les économies sur une vaste gamme de produits high-tech à des prix imbattables. C’est également l’occasion idéale de démarrer ses achats de fin d’année tout en profitant de tarifs avantageux.
Quelles sont les dates du Single Day 2025 ?
Pour 2025, les sources convergent vers les éléments suivants (à surveiller car certaines dates peuvent encore être affinées) : Le jour « officiel » est le 11 novembre (11/11).
Toutefois, comme les années précédentes, la période de promotions commence avant (phase « warm-up ») et peut s’étendre sur plusieurs jours voire une semaine entière après. Par exemple, un calendrier indique « 11.11 Global Shopping Festival 11.11-19.11 ».
En résumé : anticipez une phase de repérage quelques jours avant le 11/11, puis la période principale, puis quelques prolongations après.
Pour le marché français, il peut être judicieux de viser du 8-11 novembre pour se « préparer », et faire l’achat principal autour du 11-12 novembre 2025.
Qui participe au Single Day ?
AliExpress reste le principal opérateur de cette opération, mais l’événement bénéficie aussi de la participation de nombreuses marques (smartphone, high-tech, accessoires, maison connectée…).
Pour 2025, on s’attend à ce que des marques comme Xiaomi, OnePlus, Apple, etc soient présentes, de même que des vendeurs spécialisés dans la maison connectée ou la mobilité urbaine, comme cela a été le cas dans les éditions précédentes.
Avec AliExpress, achetez avant même le lancement !
C’est une astuce : bien que l’événement commence officiellement le 11 novembre, la plateforme propose souvent une phase de préparation (« pré-commande panier ») dans les jours précédents. Cela vous permet :
- D'ajouter au panier des articles que vous visez,
- De vérifier prix, stock, suivi logistique,
- D'être prêt à passer commande dès que les meilleures offres sont activées.
Pour 2025, adoptez cette stratégie : repérez vos produits avant le grand jour.
Single Day vs. Black Friday : quand faut-il acheter ?
Bien que le Black Friday (fin novembre) reste l’un des temps forts shopping de l’année, le Single Day (11/11) présente des avantages :
- Un peu avant la vague Black Friday, ce qui permet de devancer la rupture de stock ou hausse de prix.
- Certains articles peuvent être moins chers le 11/11 que pendant le Black Friday (selon l’offre).
- Double-phase repérage + achat permet plus de flexibilité.
En bref, si un achat vous tient à cœur, anticipez le 11/11. Puis, si vous manquez une bonne affaire, surveillez le Black Friday comme second coup.