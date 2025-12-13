Les influenceurs et les marques avec lesquelles ils proposent du contenu aux spectateurs vont devoir s'ajuster très rapidement. À compter du 1er janvier 2026, il sera impossible pour une marque de collaborer avec un influenceur sans passer par la case du contrat écrit, si la campagne dépasse 1 000 euros. Cette obligation découle de la loi dite « influenceurs » du 9 juin 2023, qui vise à encadrer l'influence commerciale et lutter contre les dérives. Un tournant réglementaire majeur pour professionnaliser ce secteur qui fonctionnait encore largement dans l'informel, au risque de tromper les créateurs de contenus et en premier lieu leurs abonnés.