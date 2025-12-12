L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), agence américaine chargée de prévenir les blessures, maladies et décès dans le cadre du travail, enquête sur un accident survenu dans le complexe industriel de SpaceX il y a quelques semaines. Un homme a été gravement blessé.
En juin dernier, une grue située à Starbase s'est effondrée et a provoqué une explosion au sol. Si SpaceX n'a pas communiqué à ce sujet, l'OSHA, elle, a entamé une investigation pour déterminer si quelqu'un avait été blessé. L'agence vient d'en lancer une deuxième et, une nouvelle fois, elle porte sur un incident qui implique une grue.
De graves blessures
La victime s'appelle, Eduardo Cavazos, un employé du CCC Group, spécialiste de la construction outre-Atlantique. Embauché par SpaceX pour bâtir des murs en béton, l'homme a subi un très grave accident le 15 novembre dernier, au point de déposer plainte contre les deux sociétés.
Le 15 novembre, l'un des longs supports métalliques utilisés pour soulever un coffrage vertical avec une grue s'est détaché, et est tombé sur la victime. Il a fracturé sa hanche, son genou et son tibia, en plus de causer d'autres blessures au cou, à la tête, aux épaules, au dos et aux jambes.
« Selon toute probabilité raisonnable, [M. Cavazos] a suivi ou suivra une kinésithérapie, un traitement médicamenteux quotidien, un traitement contre la douleur et/ou une intervention chirurgicale afin de tenter de contrôler la douleur causée par les blessures subies lors de cet incident », écrivent ses avocats dans la plainte.
Cavazos, qui exige des dommages-intérêts, estime que SpaceX et CCC Group doivent être tenues responsables. D'une part pour ne pas avoir vérifié que le support métallique était correctement fixé, et de l'autre, pour ne pas avoir correctement averti les travailleurs de ce type de danger sur le chantier.
Accidents fréquents
Ce n'est pas une première. SpaceX est réputée pour ce type de faits : une enquête de Reuters publiée en 2023 a répertorié au moins 600 accidents du travail non signalés dans l'entreprise. Plus récemment, une analyse des données de l'OSHA réalisée par TechCrunch a révélé que Starbase affichait un taux d'incidents enregistrables total d'environ 4,27 blessures pour 100 travailleurs en 2024.
Un chiffre qui pourrait encore s'alourdir, alors que SpaceX accélère drastiquement ses efforts pour atteindre des objectifs de production colossaux avec la fusée Starship. De même, la lourde pression exercée par la NASA pour la mise au point de l'alunisseur de la mission Artemis III ne devrait pas arranger les choses.