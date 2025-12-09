C'est désormais connu, l'IA nécessite une puissance de calcul tout bonnement colossale. Et dans ce contexte, il ne sera pas possible de l'améliorer indéfiniment, car nous aurons besoin de data centers toujours plus nombreux et puissants. La situation est telle que plusieurs entreprises envisagent déjà de déployer des centres de données dans l'espace. Mais Unconventional AI, elle, souhaite exploiter l'informatique neuromorphique pour résoudre ce casse-tête.