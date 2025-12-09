La start-up américaine Unconventional AI s'inspire du cerveau pour créer des puces d'intelligence artificielle (IA) bien plus efficaces énergétiquement. Et elle vient de recevoir un soutien de taille : celui de Jeff Bezos.
C'est désormais connu, l'IA nécessite une puissance de calcul tout bonnement colossale. Et dans ce contexte, il ne sera pas possible de l'améliorer indéfiniment, car nous aurons besoin de data centers toujours plus nombreux et puissants. La situation est telle que plusieurs entreprises envisagent déjà de déployer des centres de données dans l'espace. Mais Unconventional AI, elle, souhaite exploiter l'informatique neuromorphique pour résoudre ce casse-tête.
L'informatique neuromorphique
Cette discipline consiste à s'inspirer de la biologie pour développer des systèmes plus efficaces ; pour Naveen Rao, fondateur de la start-up, la solution se trouve justement dans la nature elle-même. Car un organisme vivant est optimisé pour faire beaucoup avec très peu d'énergie. Le cerveau humain, par exemple, ne consomme qu'une vingtaine de watts, à peine l'équivalent d'une ampoule, tout en réalisant des opérations d'une complexité phénoménale.
« Les systèmes naturels n'ont jamais simulé l'apprentissage avec des chiffres, ils exploitent directement la physique de leur environnement », explique l'ingénieur, dont les deux précédentes entreprises ont été rachetées par Databricks et Intel. L'idée est donc de reprendre ces principes biologiques - des signaux bioélectriques continus, des dynamiques analogiques non binaires ou encore, des rétroactions constantes - et de les appliquer à une puce qui, au final, consommerait beaucoup moins d'énergie.
Et son concept plait. Unconventional AI vient de boucler un tour de table à hauteur de 475 millions de dollars, la valorisation à 4,5 milliards de dollars. Parmi ses investisseurs, on retrouve plusieurs fonds de renom au sein de la Silicon Valley et surtout, un certain Jeff Bezos.
Des puces hybrides
À noter que l'informatique neuromorphique n'est pas nouvelle : des cadors comme Intel ou IBM ont déjà exploré cette voie, bien que les progrès restent encore très limités. Ici, le projet n'est pas de recréer un cerveau mais de trouver un nouveau paradigme de calcul capable de dépasser les limites énergétiques actuelles. Naveen Rao imagine des puces hybrides, où une partie du traitement resterait numérique, tandis que d'autres fonctions seraient confiées à des circuits analogiques.
Mais il s'agira d'un travail de très longue haleine. Unconventional AI cherche à inventer une architecture entièrement nouvelle, ce qui demande du temps, de la recherche fondamentale et de nombreux prototypes. Rao reconnaît d'ailleurs qu'aucun produit commercial ne verra le jour avant plusieurs années. Malgré tout, son ambition a déjà conquis de très grands noms.