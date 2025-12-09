Infomaniak Euria, la réponse privée et écologique à ChatGPT, débarque sur vos smartphones

Euria se présente comme un assistant conversationnel proche, dans l’usage, d’un ChatGPT : l’utilisateur tape ou dicte sa requête pour résumer un document PDF, analyser une image, traduire un texte, transcrire un fichier audio ou rechercher des informations en ligne. L’application permet aussi d’organiser les échanges par projet, de marquer des conversations en favoris et à l'instar de Perplexity,de les partager, y compris avec des personnes qui ne disposent pas de compte Infomaniak.

Sur le plan technique, Infomaniak ne part pas d’une page blanche. Euria orchestre plusieurs modèles d’IA open source, hébergés dans les propres data centers de l’entreprise. Marc Oehler, CEO d’Infomaniak, explique que ces modèles ont été choisis pour offrir des performances proches des systèmes les plus connus du marché, tout en optimisant la consommation énergétique. Contrairement à d’autres services, les requêtes ne servent pas à réentraîner ces modèles : les données sont utilisées uniquement pour fournir la réponse demandée.

L’ensemble du traitement, du stockage et de l’hébergement se fait en Suisse, sans recours à des prestataires externes ni transferts de données à l’étranger. Infomaniak promet un chiffrement des échanges à chaque étape et propose un "mode éphémère", dans lequel les conversations ne sont jamais enregistrées sur les serveurs et ne peuvent pas être restaurées, même par l’opérateur. Le service se veut conforme à la fois au RGPD et à la loi suisse sur la protection des données, avec en ligne de mire des secteurs sensibles comme la santé, l’éducation, le droit ou la finance.