Infomaniak Euria, la réponse privée et écologique à ChatGPT, débarque sur vos smartphones

L’hébergeur suisse Infomaniak dévoile officiellement Euria, une intelligence artificielle gratuite, hébergée en Suisse et pensée pour limiter la collecte de données. Particularité : la chaleur dégagée par l’IA sert aussi à alimenter le réseau de chauffage urbain de Genève.
Depuis plusieurs années, Infomaniak, développe son écosystème kSuite de sa messagerie Mail à son stockage kDrive, en passant par ses premières briques d’IA pour la rédaction d’e-mails. Après avoir proposé une plateforme IA destinée aux développeurs et intégré des fonctions d’assistance dans ses outils bureautiques, l’entreprise franchit une étape avec Euria, un assistant grand public accessible sur le web et sur mobile.
Une IA souveraine, basée sur des modèles open source et centrée sur la vie privée
Euria se présente comme un assistant conversationnel proche, dans l’usage, d’un ChatGPT : l’utilisateur tape ou dicte sa requête pour résumer un document PDF, analyser une image, traduire un texte, transcrire un fichier audio ou rechercher des informations en ligne. L’application permet aussi d’organiser les échanges par projet, de marquer des conversations en favoris et à l'instar de Perplexity,de les partager, y compris avec des personnes qui ne disposent pas de compte Infomaniak.
Sur le plan technique, Infomaniak ne part pas d’une page blanche. Euria orchestre plusieurs modèles d’IA open source, hébergés dans les propres data centers de l’entreprise. Marc Oehler, CEO d’Infomaniak, explique que ces modèles ont été choisis pour offrir des performances proches des systèmes les plus connus du marché, tout en optimisant la consommation énergétique. Contrairement à d’autres services, les requêtes ne servent pas à réentraîner ces modèles : les données sont utilisées uniquement pour fournir la réponse demandée.
L’ensemble du traitement, du stockage et de l’hébergement se fait en Suisse, sans recours à des prestataires externes ni transferts de données à l’étranger. Infomaniak promet un chiffrement des échanges à chaque étape et propose un "mode éphémère", dans lequel les conversations ne sont jamais enregistrées sur les serveurs et ne peuvent pas être restaurées, même par l’opérateur. Le service se veut conforme à la fois au RGPD et à la loi suisse sur la protection des données, avec en ligne de mire des secteurs sensibles comme la santé, l’éducation, le droit ou la finance.
Une approche écologique et une nouvelle brique dans kSuite
Euria s’appuie sur le data center D4 d’Infomaniak, à Genève. Boris Siegenthaler, fondateur d’Infomaniak, rappelle que toute l’électricité consommée par l’infrastructure est récupérée sous forme de chaleur, puis réinjectée dans le réseau de chauffage urbain. À pleine charge, le data center fournira assez d’énergie pour chauffer 6 000 logements de type Minergie-A et permettre à 20 000 personnes de prendre une douche quotidienne de cinq minutes, avec à la clé 3 600 tonnes de CO₂ évitées par an.
Côté accès, Euria est disponible gratuitement depuis une page dédiée et via une application mobile Android et iOS, sans obligation de créer un compte pour les usages de base. Pour un usage plus intensif, l’assistant se greffe à my kSuite, la formule personnelle déjà évoquée sur Clubic, qui donne droit à une adresse e-mail et à 35 Go de stockage. Les offres payantes, à partir de 19 euros par an, étendent cette capacité (1 To ou 6 To) et ajoutent d’autres services.
Pour les professionnels, Euria rejoint kSuite Pro, la suite collaborative qu’Infomaniak positionne depuis plusieurs mois comme une alternative souveraine aux environnements de Google et Microsoft. Cette offre réunit messagerie, stockage kDrive, visioconférence, agendas et chat d’équipe, avec des fonctions IA déjà à l’œuvre pour aider au traitement des e-mails. Reste à savoir si Infomaniak saura convaincre les habitués à ChatGPT de changer d'outils.
Infomaniak kSuite tire son épingle du jeu avec sa suite bureautique intelligente offrant 15 Go d'espace de stockage gratuit via kDrive. Régulièrement mise à jour, cette alternative aux ténors du web présente un fort potentiel même si quelques fonctionnalités sont encore aux abonnés absents.