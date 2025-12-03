Vous souhaitez voir un aperçu des longues heures passées à regarder YouTube cette année ? La plateforme vidéo propose désormais une fonctionnalité similaire à Spotify. Pas sûr, toutefois, que tout le monde en ait vraiment envie…
Depuis 2016, Spotify offre à ses utilisateurs un petit moment d'introspection musicale avec son fameux Wrapped. Disponible à chaque fin d’année, celui-ci compile toutes les données d'écoute des douze derniers mois pour en faire un bilan ultra-personnalisé, regroupant les artistes les plus écoutés, les genres préférés, etc. Le succès est tel que ses concurrentes Apple Music et Amazon Music proposent une fonctionnalité similaire. Et désormais, c'est au tour de YouTube de s'y mettre.
Votre historique de visionnage passé au peigne fin
En revanche, son Recap ne concerne pas la musique mais les vidéos visionnées tout au long de l'année. L'expérience passe votre historique vidéo au peigne fin pour en sortir le meilleur, et parfois le plus gênant, de vos douze derniers mois sur la plateforme.
Elle assemble 12 cartes personnalisées qui mettent en avant vos chaînes fétiches, vos centres d'intérêt, vos marathons de niche et même l'évolution de vos obsessions au fil de l'année. Ensuite, YouTube vous attribue un « type de personnalité » basé sur vos habitudes de visionnage. Cela peut aller de l'aventurier au bricoleur en passant par l'esprit créatif.
Quelques données musicales vont également être glissées dans le lot, bien que le Recap ne remplace pas le bilan déjà proposé par YouTube Music : si vous utilisez l'application musicale, vous aurez droit à votre bilan séparé.
Déploiement progressif
La fonction est aussi bien disponible sur l'appli mobile, sur Android et iOS, que sur ordinateur. YouTube précise tout de même que le déploiement a débuté aux États-Unis, et qu'il suivra ensuite dans le reste du monde. Il faudra peut-être patienter quelques jours avant de pouvoir y accéder depuis l'Europe.
Pour cela, il suffira de cliquer sur le bouton dédié qui s'affichera sur la page d'accueil de YouTube, ou de passer par l’onglet « Vous » dans le menu utilisateur, en bas à droite de l'écran. Alors, tenté de découvrir ce que le géant américain a retenu de votre année ?
