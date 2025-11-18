Jusqu'à récemment, il était impossible de faire des recherches dans les listes de lecture YouTube Music. Mais ça va bientôt changer !
Disponible dans la majorité des appareils Android, YouTube Music a dépassé cette année les 5 millions de téléchargements sur le Play Store. La plateforme trace sa route en toute discrétion, sans oublier de s'améliorer au passage : options IA, radios personnalisées, prolongement de la fonctionnalité Samples, etc. Une autre fonction très attendue est actuellement en cours de test sur la plateforme. On fait le point.
Les recherches au sein des playlists arrivent sur YouTube Music
Jusqu'à aujourd'hui, la fonction de recherche au sein des listes de lecture faisait partie des grandes absentes dans YouTube Music et cela compliquait la vie de nombreux utilisateurs. Pour retrouver un titre fétiche, il fallait, en effet, soit perdre son temps à faire défiler de longues listes soit utiliser des extensions de navigateur sur ordinateur, ce qui était loin d'être pratique.
Mais Google semble enfin avoir décidé de résoudre ce problème. En effet, l'utilisateur Xerus9915 a partagé une trouvaille très intéressante sur Reddit : il a remarqué une nouvelle option dans la version 8.45.3 de l'app iOS de YouTube Music. Son nom ? « Find in Playlist » (« Rechercher dans la liste de lecture » en français). Limitée aux playlists, la fonction n'est pas étendue aux radios.
Une fonction testée de façon limitée
Si cet utilisateur basé en Inde a pu tester cette nouvelle fonctionnalité, tout le monde n'a pas eu cette chance : plusieurs utilisateurs Android et IOS affirment ne pas y avoir accès en cliquant sur les trois petits points visibles à côté de leurs listes de lecture. Intriguée, l'équipe du site Android Authority a aussi fait des recherches mais n'a pas réussi à trouver l'option dans une version identique de l'app. Il semblerait que l'option n'ait été déployée qu'à une poignée de personnes, sous la forme d'un test A/B.
Google n'ayant pas communiqué sur le sujet, difficile, pour le moment, d'en savoir plus sur cette nouvelle fonctionnalité de recherche. On ne sait donc pas quand elle sera déployée globalement ou si d'autres phases de tests seront nécessaires avant son lancement officiel. Bref, il va falloir faire preuve d'encore un peu de patience.