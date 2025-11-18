Si cet utilisateur basé en Inde a pu tester cette nouvelle fonctionnalité, tout le monde n'a pas eu cette chance : plusieurs utilisateurs Android et IOS affirment ne pas y avoir accès en cliquant sur les trois petits points visibles à côté de leurs listes de lecture. Intriguée, l'équipe du site Android Authority a aussi fait des recherches mais n'a pas réussi à trouver l'option dans une version identique de l'app. Il semblerait que l'option n'ait été déployée qu'à une poignée de personnes, sous la forme d'un test A/B.