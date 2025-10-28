Et c'est bien là le problème, selon Whittaker. « Ce n'est pas une question de choix. Recréer ce type d'infrastructure coûterait des milliards et exigerait des talents et des outils aujourd'hui concentrés chez ces géants », constate la chercheuse en IA éthique, passée chez Google pendant 13 ans. Elle espère, malgré tout, que « cette panne nous aidera à comprendre les risques de confier le système nerveux du monde à si peu de mains ».