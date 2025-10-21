Napster, pionnier des partages de fichiers en P2P, s'est transformé à plusieurs reprises et cette fois, l'entreprise propose un assistant d’un nouveau genre destiné aux utilisateurs de Mac. Car en plus de divers algorithmes d'intelligence artificielle, Naspter y ajoute un dispositif physique pour marquer davantage leur présence.
En mars dernier, nous apprenions que Napster, après s'être transformée en application de streaming audio, avait été rachetée par la société Infinite Reality. Les fruits de cette collaboration prennent forme avec Naspter View.
Napster rend l'IA plus concrète, et plus présente
Napster View se présente comme un petit boîtier de 2,1 pouces fixé au-dessus de l’écran d’un Mac et branché sur l'un des ports USB-C (oui, déjà, ça fera un port en moins...). L'appareil affiche une interface "holographique" en 3D, indépendante de l’écran principal. L'assistant IA apparaît donc en relief pour davantage de réalisme et, plutôt que de se présenter sous la forme d'un chatbot dans le panneau latéral de votre navigateur, il est donc projeté juste au-dessus de votre écran, sans interrompre le travail en cours. Le module nécessite un Mac équipé d’une puce Apple M1 ou ultérieure pour exploiter pleinement la puissance de calcul embarquée.
La plateforme Napster Companion, accessible via une application Mac ou un site web, offre un catalogue de "companions" virtuels. Chaque assistant représente un expert IA dédié à un domaine : la programmation, la gestion de projet, les finances personnelles, le design graphique, le bien-être, ou encore pour des conseils culinaires. L’utilisateur survole simplement l’avatar souhaité et l’ajoute à Napster View en un clic. D'emblée, il peut ainsi interagir avec la voix pour obtenir des instructions contextuelles à son activité en cours.
L'entreprise précise que les modèles linguistiques utilisés intègrent des algorithmes de traitement de langage naturel et de génération d’images 3D pour gérer les interfaces holographiques. L’ensemble promet une faible latence pour préserver la fluidité des échanges.
Plusieurs experts pour une aide contextualisée
L'un des points forts de Napster View, c'est qu'il intervient directement sur les applications. Par exemple, dans la vidéo ci-dessus, l'IA experte en Excel guide l’utilisateur pour créer un graphique à barres. L'assistant explique comment sélectionner les cellules, ouvrir l’onglet Insertion et choisir le style de graphique adapté. De même, en design graphique, un expert Photoshop détaille l’utilisation des styles de calque, du biseau et du contour pour transformer une forme plane en sphère 3D. L’utilisateur suit les étapes sans basculer d’application.
Mais pour assurer des interactions transparentes, l'utilisateur doit manuellement partager son écran avec cette IA. Si l'entreprise explique que les requêtes de l’utilisateur transitent de façon sécurisée vers l’IA… un petit tour vers la politique de vie privée nous rappelle que pour alimenter ses algorithmes, Napster n'est pas avare en collecte de données… D'ailleurs, elle ne se prive pas de les partager avec des tiers à des fins commerciales.
Napster s'oriente donc vers une intelligence artificielle "haut de gamme" et d'ailleurs ce système hybride n'est pas donné. Naspter View est proposé pour 99 dollars mais l'appareil sera inutile sans l'abonnement aux Naspter Companions facturés à 19 dollars par mois pour 20 heures de vidéo. Bien entendu, le service est pour l'instant réservé aux États-Unis. Reste à savoir si Naspter saura se démarquer. Rendre l'IA plus accessible et plus concrète, c'est peut-être en tout cas le fameux projet d'Apple avec son hub domestique, son robot de table et la prochaine version de Siri.