Napster View se présente comme un petit boîtier de 2,1 pouces fixé au-dessus de l’écran d’un Mac et branché sur l'un des ports USB-C (oui, déjà, ça fera un port en moins...). L'appareil affiche une interface "holographique" en 3D, indépendante de l’écran principal. L'assistant IA apparaît donc en relief pour davantage de réalisme et, plutôt que de se présenter sous la forme d'un chatbot dans le panneau latéral de votre navigateur, il est donc projeté juste au-dessus de votre écran, sans interrompre le travail en cours. Le module nécessite un Mac équipé d’une puce Apple M1 ou ultérieure pour exploiter pleinement la puissance de calcul embarquée.

La plateforme Napster Companion, accessible via une application Mac ou un site web, offre un catalogue de "companions" virtuels. Chaque assistant représente un expert IA dédié à un domaine : la programmation, la gestion de projet, les finances personnelles, le design graphique, le bien-être, ou encore pour des conseils culinaires. L’utilisateur survole simplement l’avatar souhaité et l’ajoute à Napster View en un clic. D'emblée, il peut ainsi interagir avec la voix pour obtenir des instructions contextuelles à son activité en cours.

L'entreprise précise que les modèles linguistiques utilisés intègrent des algorithmes de traitement de langage naturel et de génération d’images 3D pour gérer les interfaces holographiques. L’ensemble promet une faible latence pour préserver la fluidité des échanges.