Le mois dernier, le jackpot du Powerball explose et dépasse le milliard de dollars. Tammy Carvey, résidente de Wyandotte, près de Détroit, profite de l'occasion et décide de jouer. Mais elle ne compte pas s'en remettre au hasard aveugle. Elle fait le choix de solliciter ChatGPT avec une requête pour le moins originale : elle demande au robot conversationnel de lui générer les numéros potentiellement gagnants.