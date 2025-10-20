ChatGPT a fait gagner 100 000 dollars au loto à une joueuse américaine, qui avait décidé de faire confiance au robot conversationnel d'OpenAI.
L'intelligence artificielle sait écrire des poèmes, coder des sites web, et maintenant... rendre riche ? Tammy Carvey, une Américaine de 45 ans originaire du Michigan, vient de prouver que ChatGPT peut avoir des talents insoupçonnés. En demandant à l'outil d'intelligence artificielle de lui suggérer une combinaison de numéros pour le Powerball, une célèbre loterie d'outre-Atlantique, elle a empoché la coquette somme de 100 000 dollars, comme nous l'apprend l'agence de presse américaine UPI.
ChatGPT propose des numéros et change une vie
Le mois dernier, le jackpot du Powerball explose et dépasse le milliard de dollars. Tammy Carvey, résidente de Wyandotte, près de Détroit, profite de l'occasion et décide de jouer. Mais elle ne compte pas s'en remettre au hasard aveugle. Elle fait le choix de solliciter ChatGPT avec une requête pour le moins originale : elle demande au robot conversationnel de lui générer les numéros potentiellement gagnants.
« Je ne joue au Powerball que lorsque le jackpot est vraiment élevé, alors j'ai acheté un ticket », raconte Tammy. Elle a donc tapé son prompt sur l'algorithme, et l'algorithme a pondu une série de chiffres, scrupuleusement recopiés sur sa grille. Le pari est lancé.
Évidemment, ChatGPT n'a aucun pouvoir divinatoire. L'outil génère des nombres de façon essentiellement aléatoire, sans capacité à prédire les tirages futurs. Mais dans le royaume du hasard, tous les numéros se valent. Et parfois, la chance sourit aux audacieux. Ou aux opportunistes.
Une option à un dollar qui double le jackpot de la gagnante
Le 6 septembre, le verdict tombe, et Tammy décroche quatre boules blanches sur cinq, plus le fameux Powerball rouge. Bingo. Le gain de base s'élève à 50 000 dollars, soit environ 42 000 euros. Mais Tammy avait coché l'option Power Play, un supplément à un dollar qui double automatiquement les gains, un peu comme le fait la FDJ sur certains de ses jeux en France. Voilà que notre joueuse fait grimper son gain à 100 000 dollars.
« Quand j'ai vérifié les numéros gagnants, j'ai vu que j'en avais quatre plus le Powerball, donc je savais que j'avais gagné quelque chose », explique la gagnante. Sur Google, elle voit qu'elle gagne 50 000 dollars. C'est en consultant son compte Michigan Lottery (l'organisme de loterie local) en ligne qu'elle a découvert l'excellente nouvelle. « Mon mari et moi n'en revenions pas. »
Avec ces 85 000 euros tombés du ciel numérique, le couple peut enfin souffler. Il a notamment prévu de rembourser en avance son crédit immobilier et de gonfler son épargne. Un bol d'air financier bienvenu. De quoi donner des idées à d'autres joueurs tentés par l'expérience IA. On rappellera tout de même que le jeu, c'est comme l'alcool, il faut y aller avec modération.