Dans une note interne, Edith Chapin, rédactrice en chef de NPR, explique que Collin Campbell a été un moteur majeur dans la transformation de la radio publique américaine. Arrivé en 2023, il a notamment contribué à la création d'un pôle unifié et piloté la stratégie vidéo du groupe. Il a aussi mené la charge face aux plateformes comme Apple ou Spotify pour faire rayonner les podcasts maison, avec un focus sur les nouveaux formats vidéo.