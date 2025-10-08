Apple semble vouloir se refaire une beauté dans le domaine des podcasts, et s’apprête à réaliser un recrutement de taille. Spotify n'a qu'à bien se tenir !
C'est une information qui a été révélée par Ben Mullin, journaliste chez le prestigieux New York Times. Collin Campbell, responsable de la stratégie podcasting chez NPR, a quitté son poste pour rejoindre le géant de Cupertino. Une aide bienvenue, alors qu'Apple a pris du retard dans le secteur derrière sa rivale Spotify, mais également YouTube.
Un poids lourd de l'audio
Dans une note interne, Edith Chapin, rédactrice en chef de NPR, explique que Collin Campbell a été un moteur majeur dans la transformation de la radio publique américaine. Arrivé en 2023, il a notamment contribué à la création d'un pôle unifié et piloté la stratégie vidéo du groupe. Il a aussi mené la charge face aux plateformes comme Apple ou Spotify pour faire rayonner les podcasts maison, avec un focus sur les nouveaux formats vidéo.
« Il a été un fervent défenseur de notre capacité à innover et à créer sur toutes les plateformes », souligne-t-elle. Une opportunité en or pour la marque à la pomme donc, qui cherche depuis plusieurs années à s'imposer comme une référence dans l'audio.
Si des progrès ont été réalisés, force est de constater que des firmes comme Spotify ou YouTube ont encore de l'avance. D'ailleurs, la filiale de Google revendique désormais 1 milliard d'auditeurs chaque mois, soit plus que toute autre plateforme.
Quel rôle chez Apple ?
Pour l'heure, aucun poste précis n'a été officialisé chez Apple. Mais plusieurs indices laissent penser que Campbell pourrait contribuer à professionnaliser les contenus natifs d'Apple Podcasts, comme Apple News Today ou ses nombreux émissions dérivées de séries Apple TV+.
Si la firme de Cupertino a multiplié les tentatives avec des chaînes thématiques, des formats quotidiens et des podcasts companion, peu ont réellement marqué le public ou su s'imposer durablement.
Ainsi, l'arrivée d'un dirigeant passé par deux poids lourds du podcast pourrait l'aider à redonner du souffle à sa plateforme. Relations avec les créateurs, vision produit, pilotage éditorial… Les chantiers sont nombreux, et Apple ne cache pas son ambition de peser sur l'ensemble de la chaîne de valeur du podcast. De quoi renforcer son offre de services, devenue cruciale pour ses activités.