L’Éthiopie avance dans l’adoption des véhicules électriques grâce à des motifs économiques et environnementaux. Le pays dépense près de 4,5 milliards de dollars chaque année pour importer du carburant. Il mise désormais sur l’hydroélectricité pour réduire cette facture. Le Grand barrage de la Renaissance, inauguré récemment après 14 ans de construction, peut produire jusqu’à 5 150 mégawatts et doubler la production nationale. Le gouvernement espère que cette énergie verte rendra la recharge des véhicules plus fiable et moins coûteuse.

« Nous avons un potentiel énorme dans les énergies renouvelables. La décision d'interdire les importations de véhicules diesel et essence fait partie des efforts pour promouvoir des politiques vertes et réduire la pollution qui étouffe la capitale aux heures de pointe », déclare Bareo Hassen, ministre d’État aux Transports. Il ajoute que le pays cherche également à développer une production locale de véhicules électriques pour créer des emplois et renforcer les compétences techniques.

Le gouvernement a mis en place des exonérations fiscales pour réduire le coût d’achat, même si les véhicules atteignent des prix élevés pour une grande partie de la population. Un modèle BYD coûte environ 2,2 millions de birrs, alors que le salaire moyen d’un médecin atteint 60 livres sterling par mois. Malgré tout, le prix reste inférieur aux véhicules thermiques qui supportaient des taxes à l’importation de 200 % avant leur interdiction.

Les efforts pour construire des bornes de recharge continuent mais le chemin est encore long. L’objectif est de dépasser 2 300 stations, alors qu’Addis-Abeba n’en compte pour l’instant qu’un peu plus d’une centaine. Les déplacements vers les zones rurales ou d’autres villes restent quant à eux problématiques. Les poids lourds, qui transportent une grande partie des importations depuis Djibouti, ne disposent pas encore de versions électriques, ce qui pourrait limiter l’effet économique global de la transition.

Contre toute attente, l’Éthiopie montre que l’adoption des véhicules électriques peut avancer même quand l’accès à l’électricité reste partiel et que le réseau n’est pas fiable. Selon le ministère des Transports, le pays vise 500 000 véhicules électriques sur les routes d'ici à 2030.