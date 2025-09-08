L’histoire retiendra cette édition. Après plus de 50 heures de live ininterrompu, le ZEvent 2025 a explosé tous ses précédents records en franchissant la barre des 16 millions d’euros de dons, soit près de six millions de plus que son meilleur score atteint en 2022. Diffusé depuis Montpellier, l’événement a mobilisé des dizaines de streamers et des centaines de milliers de spectateurs. Résultat : une mobilisation exceptionnelle qui confirme la place du ZEvent comme rendez-vous incontournable de la solidarité en ligne.