Le ZEvent 2025 vient de boucler son marathon caritatif en ligne avec une collecte hors norme : plus de 16 millions d’euros récoltés pour les patients et soignants. Un record absolu qui inscrit l’événement au panthéon des initiatives solidaires.
L’histoire retiendra cette édition. Après plus de 50 heures de live ininterrompu, le ZEvent 2025 a explosé tous ses précédents records en franchissant la barre des 16 millions d’euros de dons, soit près de six millions de plus que son meilleur score atteint en 2022. Diffusé depuis Montpellier, l’événement a mobilisé des dizaines de streamers et des centaines de milliers de spectateurs. Résultat : une mobilisation exceptionnelle qui confirme la place du ZEvent comme rendez-vous incontournable de la solidarité en ligne.
Une mobilisation hors norme
Le marathon, suivi sur Twitch par des centaines de milliers de spectateurs, a démontré une nouvelle fois la puissance de la communauté du streaming. D’après les chiffres publiés à l’issue de l’événement, le montant final s’élève à 16 179 096 €. Une somme colossale destinée à soutenir les soignants et patients, thématique choisie cette année par les organisateurs. Le précédent record de 10,1 millions d’euros, atteint en 2022, semble désormais bien loin.
L’explosion de la cagnotte s’explique notamment par la diversité des animations proposées, des concerts aux défis improbables, mais surtout par l’implication de figures majeures du streaming français. La plateforme Twitch est devenue un catalyseur de mouvements caritatifs capables de fédérer une audience gigantesque. L’aspect communautaire, la transparence des dons et l’immédiateté des réactions contribuent à cet engouement sans équivalent.
Quand la solidarité devient virale
Au-delà des chiffres, c’est surtout l’élan collectif qui impressionne. Le ZEvent est parvenu à créer un rendez-vous annuel attendu, qui dépasse largement le cercle des passionnés de jeux vidéo. Politiques, associations et célébrités n’hésitent plus à relayer l’initiative, amplifiant sa portée. Cette année encore, plusieurs entreprises partenaires ont également mis la main à la poche, faisant grimper la cagnotte à des sommets.
La dimension virale du ZEvent illustre un changement profond dans la manière dont la solidarité s’exprime aujourd’hui. Là où les collectes classiques peinent parfois à mobiliser, le streaming offre une expérience immersive, festive et participative. Un phénomène déjà analysé dans nos colonnes, et qui pourrait bien redessiner l’avenir des grandes campagnes caritatives.
Le ZEvent 2025 s’inscrit désormais comme le record mondial absolu pour une collecte de fonds en live, surpassant les précédents jalons et confirmant le potentiel exceptionnel de ce format. Après avoir brisé la barre symbolique des 16 millions d’euros, on peut légitimement se demander : le ZEvent a-t-il atteint son apogée ? Ou cela ne fait-il que commencer ?