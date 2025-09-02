YouTube déploie un arsenal technique sophistiqué pour traquer les contrevenants. La plateforme effectue des « check-ins » électroniques tous les 30 jours, analysant les adresses IP, coordonnées GPS et paramètres régionaux des comptes Google pour s'assurer que chaque membre du plan familial accède bien au service depuis le domicile principal.

Les utilisateurs flaggés reçoivent un ultimatum brutal : un email leur laisse 14 jours pour régulariser leur situation. Passé ce délai, l'accès aux fonctionnalités Premium est suspendu, même si l'utilisateur reste techniquement dans le groupe familial. Une procédure d'appel existe via un formulaire Google, mais les témoignages suggèrent des résultats mitigés.

Cette répression technologique frappe aveuglément, touchant aussi bien les fraudeurs que les familles légitimes séparées par les études, le divorce ou les déploiements militaires. Les utilisateurs Android semblent particulièrement vulnérables, les services de géolocalisation de Google étant étroitement intégrés au système d'exploitation.