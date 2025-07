Si vous aviez un dock de charge transportable, vous pouvez le laisser au placard, avec ce nouveau câble, OnePlus rend l'accessoire plus compact et idéal pour le voyage. Cela réduit également les risques de perdre un chargeur ou l'autre, d'en oublier un à la maison… La méthode de charge POGO PIN est compatible avec tous les modèles de montres OnePlus, incluant les OnePlus Watch 2, 2R et Watch 3.