Le basket 3x3 n'est pas une discipline inconnue des Français, puisqu'elle est olympique depuis Tokyo 2021, et a séduit le public hexagonal sur la Place de la Concorde, l'été dernier lors des Jeux de Paris avec la médaille d'argent des tricolores masculins. Contrairement au basket traditionnel, les matchs se jouent sur un demi-terrain avec des équipes de trois joueurs. Le rythme est effréné et les actions peuvent être spectaculaires et télégéniques.