Soucieux de calmer l'incendie, Gigabyte n'a pas tardé à apporter une réponse à ces utilisateurs inquiets. Une réponse en forme de communiqué officiel qui revient tout d'abord sur l'intérêt de ce nouveau gel thermique et les bénéfices que Gigabyte retire de son utilisation.

Dans un second temps, Gigabyte tient à rassurer les usagers : « Bien que l’apparition de gel supplémentaire puisse être préoccupante, cette variation esthétique n’affecte pas les performances, la fiabilité ou la durée de vie de la carte ». La firme parle de « variation esthétique » qu'elle explique par un trop plein de gel appliqué sur les premières séries de ces cartes. À l'utilsation, ce trop plein est évacué, mais ne présenterait donc pas le moindre danger.

En toute logique, Gigabyte précise que sur les séries suivantes, la juste quantité de gel est appliquée, mais qu'il n'est pas question de rappeler les cartes des premières séries. Une publication claire de la part du fabricant qui n'a toutefois pas calmé toutes les craintes.

Depuis la mise en ligne de ce communiqué, un usager a remonté un problème de fuite de gel sur sa carte, installée à la verticale. Là, cette fuite ferait que le gel ne couvre plus l'intégralité des composants et pourrait, à terme, entraîner une surchauffe. L'usager en question dit ne pas vouloir faire intervenir le SAV de Gigabyte du fait « d'une mauvaise expérience » et attend simplement de voir si oui ou non, sa carte finit par tomber en panne. Affaire à suivre donc…