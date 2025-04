Free a décidé d'enrichir son application mobile destinés aux abonnés Freebox et Free Mobile. Après l'ajout de fonctionnalités comme l'accès aux codes PUK et Wi-Fi en décembre dernier, Free a enfin ajouté l'historique des communications. Cette fonctionnalité, réclamée depuis longtemps, permet aux utilisateurs de consulter facilement l'ensemble de leurs appels et messages directement depuis leur smartphone.